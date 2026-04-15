La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 15 de abril con el esquema de pagos correspondiente al mes en curso. Según el calendario oficial establecido por el organismo, los desembolsos se ejecutan de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Esta jornada concentra gran parte de los pagos destinados a los sectores con ingresos mínimos y a los programas de asistencia social.

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Para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, este miércoles 15 de abril cobran aquellos cuyos documentos finalizan en 3. De acuerdo con las resoluciones vigentes para este periodo, el monto de la jubilación mínima se mantiene en $380.319,31, cifra que alcanza los $450.319,31 al sumar el bono extraordinario de $70.000 que el Estado nacional otorga como refuerzo previsional.

Asignación Universal por Hijo y Pensiones No Contributivas

En lo que respecta a las Pensiones No Contributivas (PNC), el calendario de pagos para este miércoles contempla a los beneficiarios con documentos terminados en 6 y 7.

Este grupo incluye las pensiones por invalidez, por vejez y para madres de siete hijos o más. Estas últimas perciben un monto equivalente a la jubilación mínima, por lo que este miércoles reciben el total de $450.319,31 incluyendo el mencionado bono.

Asimismo, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 3 tienen su fecha de cobro estipulada para este miércoles 15 de abril.

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El valor de la AUH se ubica en $136.666, aunque el monto efectivo que se deposita es de $109.332,80 debido a la retención del 20% que el organismo aplica mensualmente hasta la presentación de la libreta correspondiente.

Asignación por Embarazo y otras prestaciones

El cronograma de este miércoles 15 de abril también incluye a las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con documentos finalizados en 3. Por su parte, los trabajadores registrados que perciben la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad cobran hoy si sus documentos terminan en 2 y 3.

Estos pagos se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas ante el organismo previsional.

ANSES recordó que las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) continúan con su periodo de cobro para todas las terminaciones de DNI hasta el próximo 12 de mayo.

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Por último, los montos para estas prestaciones de pago único se fijaron en $79.660 por nacimiento, $119.275 por matrimonio y $476.268 por adopción. Los beneficiarios no necesitan solicitar turnos para percibir estos haberes, ya que el sistema de depósito es directo.

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