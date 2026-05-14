La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prosigue hoy, jueves 14 de mayo de 2026, con el calendario de pagos para diversas prestaciones de la seguridad social. La jornada destaca por la integración de los pagos de asignaciones familiares, universales y el beneficio por Prenatal, junto con la continuidad de las jubilaciones mínimas.

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Jubilados y Pensionados (SIPA)

Hoy continúa el pago para los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el primer intervalo de pago (jubilaciones mínimas). Según la terminación de documento:

- DNI terminados en 3: Cobran hoy, jueves 14 de mayo.

Asignaciones Universales y Familiares (AUH, AUE y SUAF)

Los titulares de asignaciones perciben hoy sus haberes siguiendo el esquema de terminación de documento:

- Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 3.

- Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 3.

- Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 3.

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Asignación por Prenatal

Hoy se activa el pago para los beneficiarios de la Asignación por Prenatal según el grupo de terminación de DNI correspondiente:

- DNI terminados en 2 y 3: Cobran hoy, jueves 14 de mayo.

Pensiones No Contributivas (PNC)

El cronograma para los titulares de Pensiones No Contributivas (invalidez, vejez y madres de 7 hijos) sigue avanzando:

- DNI terminados en 6 y 7: Cobran hoy, jueves 14 de mayo.

Asignaciones de Pago Único (APU) y Maternidad

Se mantiene vigente el periodo de cobro para las prestaciones que se liquidan de forma conjunta para todas las terminaciones de documento:

- Matrimonio, Nacimiento y Adopción: Todos los beneficiarios (todas las terminaciones de DNI) pueden cobrar (plazo del 12/05 al 10/06).

- Asignación por Maternidad: El calendario permanece abierto para todas las terminaciones de DNI.

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Otras prestaciones vigentes

- Asignaciones Familiares de PNC: Todos los documentos pueden percibir su haber en el periodo que se extiende hasta el 10 de junio.

ANSES recuerda que los beneficiarios pueden consultar su lugar de cobro y el detalle de sus asignaciones a través de la plataforma "mi ANSES" con su Clave de la Seguridad Social. Los fondos pueden ser utilizados con tarjeta de débito o retirados en cajeros automáticos en cualquier momento posterior a la fecha de acreditación.

GZ / lr