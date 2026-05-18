La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma hoy, lunes 18 de mayo de 2026, el cronograma de pagos correspondiente a la tercera semana del mes. La jornada marca la continuidad del esquema para quienes perciben haberes mínimos y el avance en las asignaciones familiares y universales.

ANSES confirmó el aumento de mayo de 3,38%: cuánto cobran jubilados, pensionados y AUH

Jubilados y Pensionados (SIPA)

Hoy se acredita el pago para los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el primer intervalo de pago (jubilaciones mínimas). Según la terminación de documento establecida en el calendario oficial:

- DNI terminados en 5: Cobran hoy, lunes 18 de mayo.

Asignaciones Universales y Familiares (AUH, AUE y SUAF)

Los titulares de asignaciones perciben hoy sus haberes junto con los montos adicionales de la Prestación Alimentar, siguiendo el orden correlativo:

- Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 5.

- Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 5.

- Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 5.

Aumentan jubilaciones con bono ANSES: cuáles son los nuevos montos por la inflación de marzo

Asignación por Prenatal

El cronograma para los beneficiarios de la Asignación por Prenatal continúa hoy para el grupo asignado:

- DNI terminados en 6 y 7: Perciben su haber hoy, lunes 18 de mayo.

Asignaciones de Pago Único (APU) y Maternidad

Continúa vigente el periodo de cobro para las prestaciones que se liquidan de forma conjunta para todas las terminaciones de documento:

- Matrimonio, Nacimiento y Adopción: Todos los beneficiarios (todas las terminaciones de DNI) pueden cobrar en el plazo que se extiende hasta el 10 de junio.

- Asignación por Maternidad: El calendario permanece abierto para todas las terminaciones de DNI.

Cayó un 43% la cantidad de nuevos jubilados del Anses

Otras prestaciones vigentes

- Asignaciones Familiares de PNC: Todos los documentos pueden percibir su haber en el periodo que se extiende hasta el 10 de junio.

ANSES recordó que el dinero acreditado en las cuentas bancarias puede ser utilizado para realizar compras con tarjeta de débito o retirado en cajeros automáticos en cualquier momento. No es obligatorio acudir a las sucursales bancarias el mismo día del cobro, ya que los fondos permanecen seguros en la cuenta del titular.

GZ