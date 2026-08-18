Carlos Melconian cuestionó el plan económico de Milei: “Se están fumando Vaca Muerta”

Carlos Melconian cuestionó la estrategia económica del Gobierno y advirtió que la Argentina está utilizando la mayor disponibilidad de dólares proveniente del campo, Vaca Muerta y la minería para evitar una crisis financiera, pero sin resolver los problemas de fondo de la economía. En una entrevista con Radio Rivadavia, el economista sintetizó esa crítica con una frase directa: “Se están fumando Vaca Muerta”, al sostener que las divisas sirven para sostener la dolarización de los ahorros y el esquema cambiario, pero no para recomponer reservas, actividad y poder adquisitivo.

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Para Melconian, la economía quedó dividida en tres bloques: “20 anda bien, 50 está hundido y 30 es neutro”. A partir de esa caracterización, planteó que el desafío central ya no pasa únicamente por sostener el superávit fiscal o evitar una crisis cambiaria, sino por encontrar una hoja de ruta que permita revertir esa heterogeneidad.

El economista consideró que el Gobierno tiene una ventaja que administraciones anteriores no tuvieron: una oferta genuina de dólares producto del agro, Vaca Muerta y la minería. Según explicó, esa disponibilidad permite financiar importaciones, sostener la demanda de divisas de los particulares y evitar un desorden financiero, aunque no alcanza para acumular reservas al mismo tiempo.

Carlos Melconian: “20 anda bien, 50 está hundido y 30 es neutro”

“Se están fumando Vaca Muerta”

Melconian fue especialmente crítico con la decisión de haber liberado el acceso de las personas al mercado cambiario sin haber consolidado previamente la confianza. “Al abrirlo y al no tener ni fideo ni tuco, te estás fumando Vaca Muerta”, afirmó, al señalar que buena parte de los dólares disponibles termina absorbida por la dolarización de los portafolios.

Según su planteo, el problema no es la falta de divisas, sino qué ocurre con ellas una vez que ingresan. “Acá hay 100 lucas de exportaciones. Y eso menos las importaciones me dejan 25 mil millones de dólares, ponele. Es un numerazo. Si todo eso fluyera en el país, se da vuelta la economía. El problema es que ese número se lo lleva la gente”, sostuvo.

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Melconian vinculó ese comportamiento directamente con la falta de confianza. “Este gobierno no logró revertir la desconfianza”, aseguró, y diferenció el respaldo electoral de una verdadera confianza económica: “Una cosa es voy a votar a este tipo para pegarle una patada en el culo a la historia, otra cosa es este tipo me genera confianza. No existe eso”.

El dilema entre dólar, reservas, actividad e inflación

El economista planteó que el Gobierno enfrenta cuatro objetivos que, según su visión, no puede sostener simultáneamente: mantener la paridad cambiaria, reactivar la economía, acumular reservas y profundizar la desinflación. “Las cuatro cosas no se pueden hacer”, remarcó.

Melconian: “Acá hay 100 lucas de exportaciones. Y eso menos las importaciones me dejan 25 mil millones de dólares, ponele. Es un numerazo. Si todo eso fluyera en el país, se da vuelta la economía. El problema es que ese número se lo lleva la gente”

En ese sentido, señaló que el actual superávit comercial no se traduce necesariamente en una acumulación de divisas dentro del sistema. “El comercio exterior de Argentina, que está en un récord superavitario, hoy va al colchón, a la tarjeta o a Punta Cana”, afirmó, al describir cómo parte de esas divisas termina destinada al ahorro o al consumo en el exterior.

Melconian sostuvo que la actual dolarización de los particulares supera los US$2.000 millones mensuales y advirtió que ese comportamiento podría intensificarse en un escenario electoral. Según explicó, esa es una de las principales amenazas para un esquema que, hasta ahora, logra sostenerse gracias al ingreso de dólares de los sectores exportadores.

Carlos Melconian: "Vaca Muerta se va para Punta Cana o para el colchón"

“Gracias a Vaca Muerta no va a haber una crisis financiera”

Pese a sus críticas, Melconian consideró que la disponibilidad de dólares reduce significativamente las probabilidades de una crisis financiera. “Gracias a Vaca Muerta no va a haber una crisis financiera”, afirmó, y sostuvo que el campo, la energía y la minería permiten sostener un nivel de dolarización que en otros momentos hubiera puesto en jaque al Gobierno.

Para explicar esa diferencia, comparó la situación actual con la administración de Mauricio Macri. Según dijo, un nivel de dolarización similar “tumbó al gobierno del presidente Macri”, mientras que ahora la combinación de “un campo excepcional, más Vaca Muerta, más minería” permite absorber esa demanda sin provocar inmediatamente una crisis.

Según Melconian, un nivel de dolarización similar “tumbó al gobierno del presidente Macri”

Sin embargo, advirtió que esa ventaja no debería confundirse con una solución estructural. “Te tocó una pésima herencia, pero has tenido la fortuna de esta política de Estado del pedo que las 100 lucas de exportaciones te tocaron a vos”, expresó, aunque reconoció como mérito del Gobierno no haber respondido con nuevos impuestos sobre las exportaciones de carne, petróleo o gas.

La falta de respuesta para la economía real

Melconian insistió en que la fortaleza financiera no está teniendo una contrapartida suficiente en empleo, crecimiento y poder adquisitivo. A su juicio, el Gobierno mantiene una respuesta “ultradefensiva” sobre lo fiscal, cambiario y financiero, pero todavía no presenta una hoja de ruta para revertir el deterioro de los sectores que permanecen rezagados.

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El economista también cuestionó el discurso oficial hacia quienes continúan con dificultades económicas. “Cuando 50% del país está así, medio que parecés un extraterrestre con ese discurso”, afirmó al referirse a los mensajes que piden a la sociedad cambiar su forma de pensar frente al nuevo escenario económico.

Por último, sostuvo que la demanda que enfrenta actualmente el Gobierno es concreta: “Sacame del 50 hundido, dejame llegar a fin de mes, mejorá la escuela, mejorá la salud”. Para Melconian, evitar una crisis financiera gracias a la disponibilidad de dólares es una ventaja importante, pero mientras esas divisas no se traduzcan en confianza, reservas, actividad y una mejora del ingreso, la economía continuará en una situación que definió como “gris”.

GZ