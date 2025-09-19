Carlos Melconian volvió a cuestionar el programa económico del gobierno en las últimas horas, al referirse a la estrategia oficial con el dólar y las bandas cambiarias "No es serio", señaló y criticó que se está utilizando la venta de divisas como un recurso sin horizonte claro.

El economista sostuvo que esta dinámica pone en riesgo la confianza y anticipó que el tipo de cambio tiene un “camino hacia arriba”, en declaraciones a TN.

Melconian pronostica que tras las elecciones "el Gobierno va a pasar a un régimen cambiario diferente"

“Si mañana le piden dólares, supongo que los va a volver a vender”, señaló Melconian, en relación a la intervención del Banco Central. Para el ex presidente del Banco Nación, se trata de una “cuestión macroeconómica de fondo que viene de antes”, cuyo principal peligro es llegar a la instancia electoral “incubando este problema de tener que dilapidar reservas a partir del régimen cambiario”.

Melconian se preguntó si las operaciones oficiales representan “un puente constructivo a algo que no sabemos cómo sigue”. También advirtió que hoy no se conocen definiciones claras sobre la política monetaria, la tasa de interés, los pagos de deuda de enero ni el rumbo cambiario. “Evidentemente tenés un precio que no cierra en la oferta y la demanda”, remarcó.

Respecto del tipo de cambio, fue categórico: “tiene un camino hacia arriba” y el Gobierno deberá optar entre retroceder en las restricciones a personas humanas, liberar el mercado o corregir su política fiscal y monetaria. En ese sentido, consideró que las bandas cambiarias “son chapas que nos hacen de techo” y que “nadie cree en ellas, tienen destino de ser eliminadas”.

El economista también cuestionó la comunicación del Ejecutivo: “El problema es cuando ya querés convencer, no al mercado, sino a la sociedad en general. Los convencimientos son con fundamentos y se están agotando las expectativas, la confianza, la esperanza y el horizonte”. Según advirtió, la desinflación “se va a interrumpir” porque el tipo de cambio enfrenta un recorrido alternativo.

Carlos Melconian: "Después de octubre el techo al dólar no tiene sentido"

Melconian recordó que “el contrato electoral era la dolarización, el cierre del Banco Central y la casta”, y planteó que la realidad económica está mostrando un rumbo distinto. Además, volvió a pedir al Presidente Javier Milei que transmita calma: “Hay que traer tranquilidad y saber que no estamos en una crisis, pero no podés regalar el dólar con este precio”.

Por último, insistió en que el plan económico oficial “no es serio” porque promete medidas que después no se concretan. “Si decís diez cosas por semana y no salen, perdés confianza”, advirtió, al tiempo que reclamó un esquema que ofrezca previsibilidad y fundamentos sólidos para sostener expectativas.

