Tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2026, el economista Carlos Melconian analizó en A24 los desafíos inmediatos de la política económica y puso en primer plano el frente financiero. Además, anticipó que tras las elecciones de octubre espera el fin del sistema de bandas cambiarias. "Las bandas siempre estuvieron hechas para un día desaparecer. Yo nunca yo le di bola a la del piso, nunca. Sí puede haber sido una ayuda psicológica la del techo y muy probablemente desaparezca, sí", adelantó el economista al referirse a qué cabe esperar en un futuro mediato con el dólar.

Mercado en alerta: el dólar rompe la banda cambiaria

Al ser consultado si eso repercutirá en un aumento del tipo de cambio señaló: "Significa que el dólar va a subir, sí. Sin ninguna tragedia y no devalúa al gobierno, sino que lo hace el mercado. Y significa que vamos a tener que ir a un esquema más regulado lo que podría interpretarse como un retroceso, especialmente en personas, o de libertad", dijo.

De todos modos, Melconian respondió concreto frente a los periodistas de A24 que le cuestionaron si eso equivalía a que regresara el cepo "No. Yo lo que estoy diciendo es, este régimen no va más porque además el Central no tiene reservas, porque tiene que afrontar vencimientos, porque tiene que comprar dólares para bajar el riesgo. Esto que tiene ahora no va más, no va más. Pensar en el presente es muy difícil"; argumentó el economista.

El análisis de Melconian sobre la coyuntura actual

“El Gobierno llega a la elección con problemas en el régimen cambiario, en las tasas de interés y en el riesgo país, fundamentalmente por el financiamiento de deuda de Argentina”, señaló el reconocido economista.

Con tono electoral, Milei dijo que su Presupuesto 2026 tendrá aumentos en salud, jubilaciones, discapacidad y educación

Para el ex presidente del Banco Nación, la evolución del riesgo país dependerá de la credibilidad que genere el Banco Central respecto de la nueva política cambiaria: “Los mercados van a creer el día que el Banco Central y el equipo económico terminen de definir la nueva ruta cambiaria y qué política monetaria se deriva de ahí. Concretamente, si el Central o el Tesoro empiezan a comprar dólares o no, y dónde se para el valor del dólar”.

Déficit y equilibrio fiscal

Melconian remarcó la importancia de avanzar en el ordenamiento de las cuentas públicas: “Está claro que Argentina no puede continuar con déficit fiscal. Si el legado de esta gestión es el equilibrio fiscal, sería un legado extraordinario aunque hoy parezca mediocre”.

No obstante, advirtió que el déficit no explica por sí solo los problemas estructurales: “Todo aquel que crea que Argentina tiene un cúmulo de problemas al cual nos metió el déficit fiscal, está equivocado”.

El futuro del régimen cambiario en la mirada de Melconian

El economista también se refirió a la política cambiaria que el Gobierno deberá definir después de octubre: “Después de la elección, para mantener determinado orden y jugándosela cada día hasta las elecciones, el Gobierno va a pasar a una situación cambiaria diferente a la actual”, aseguró.

Dólar, inflación, crecimiento económico y todos los números del Presupuesto 2026

En ese sentido, anticipó que podrían desaparecer las bandas cambiarias: “Nunca le di importancia al piso, pero sí al techo, que podía ser una ayuda psicológica. Muy probablemente desaparezca. Eso significa que el dólar va a subir, sin ninguna tragedia. No es que el Gobierno devalúe, sino que el mercado lo hará”.

Planteó dos escenarios posibles: “O libera, que no significa que se va a cualquier lado, o regula. Cuanto más regulen, menor es el tipo de cambio al cual vamos a ir, aunque aparezca una brecha. Cuanto menos regulen, más alto va a ser el desequilibrio”, estimó.

Inflación y expectativas

Melconian también evaluó la proyección de inflación de 10,1% para 2026 incluida en el Presupuesto: “Es un desafío importante. Este año ya termina mal, por lo que la inercia que deja para el que viene es floja, al revés de lo que pasó entre el año pasado y este”.

Las claves económicas del proyecto de ley de Presupuesto 2026 que anunció Milei

Por último, cuestionó el tono oficial de la discusión económica: “Estos discursos de si hacemos lo que digo fenómeno y si no volvemos a la decadencia, a mí no me gustan. Las cosas hay que hacerlas y no ir corriendo detrás de los acontecimientos”, comentó el reconocido economista.

GZ / lr