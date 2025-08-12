Rubén Cherñajovsky, Eduardo Escasany y Jorge Brito comparten el Premio Fortuna Empresario del Año

Rubén Cherñajovsky, Eduardo Escasany y Jorge Brito fueron galardonados con el Premio Fortuna al Empresario del Año. Se trata de tres referentes del mundo empresarial que realizaron compras muy importantes de compañías multinacionales que ahora están gestionadas por firmas locales.

Cherñajovsky es empresario, socio fundador y principal accionista del grupo Newsan, empresa argentina líder en la fabricación, comercialización y distribución de electrónica de consumo y artículos para el hogar.

La compañía ha diversificado sus negocios con NewsanFoods, para abastecer al mercado mundial con alimentos argentinos y, a mediados de 2024, compró las operaciones de Procter & Gamble en el país.

Este acuerdo de licencia y distribución exclusiva implicó la compra del 100% del paquete accionario de P&G Argentina, e incluye la adquisición de la Planta Villa Mercedes y las oficinas generales situadas en Munro. Además, abarcó la comercialización de los productos de marcas como Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Downy, Vick y Cebión, entre otras, y la fabricación y venta de pañales Pampers y de las toallas femeninas Always.

"Más allá del rédito y la oportunidad, el sentido de las adquisiciones que venimos haciendo es un mensaje hacia todo el grupo que me acompaña y hacia mis hijos, pensando que todo esto que se construyó es para seguir dando trabajo y oportunidades a toda la gente que se merece tener un trabajo", remarcó Cherñajovsky en la 20° edición de los Premios Fortuna.

Por su parte, Escasany es licenciado en Economía graduado en la Universidad Católica Argentina (UCA) e ingresó al Banco Galicia en 1973. Durante su extensa trayectoria, ocupó diversos lugares en el organigrama de la compañía. Desde 2010, es el presidente del Grupo Financiero Galicia.

Para esta firma, el acontecimiento de mayor envergadura de los últimos tiempos fue la adquisición de los negocios de HSBC Argentina, que pasaron a denominarse Galicia Más. Este movimiento estratégico fortaleció la estructura del Grupo, que hoy integra a Banco Galicia, Galicia Más, Naranja X, Fondos Fima, Galicia Ventures, Galicia Securities, Inviu, Nera y Galicia Seguros.

Desde lo organizacional, el Grupo cuenta con 9.325 colaboradores (con paridad de género entre mujeres y varones), un 36% de los cargos de liderazgo estratégico ocupados por mujeres y más de 32 horas de formación promedio por colaborador.

"Agradecerle a Editorial Perfil, a la Revista Fortuna, a Jorge Fontevecchia y a Ceferino Reato. Quiero hacer extensivo este premio a los accionistas y a los colaboradores del Grupo Galicia", expresó Escasany durante el discurso de aceptación.

Nacido el 29 de junio de 1979, Jorge Brito es empresario bancario y deportivo. Además de presidir el Banco Macro, ejerce la presidencia de River Plate, donde logró ampliar el estadio, alcanzar el superávit presupuestario y una venta récord en jugadores.

Inició su trabajo en Banco Macro en enero de 1997. Anteriormente fue titular de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), del directorio de Gennia y de Macro Securities.

Bajo su conducción, Macro invirtió US$ 50 millones y compró el negocio del Banco Itaú. Como máxima autoridad de River, consiguió la ampliación del Monumental y el club logró superávit financiero en su último balance de US$ 62 millones.

"Es un gran orgullo recibir este premio. Vine acá muchas veces. Una vez a recibirlo en nombre de mi padre y dos veces a acompañarlo a él también. Aprovecho este momento para recordarlo: fue mi maestro, mi amigo, mi padre, mi todo", comentó, haciendo una mención especial a Jorge Brito padre, quien perdió la vida en un accidente de helicóptero en 2020.

Y continuó: "Ser empresario tiene un sentido muy básico para nosotros y nuestra familia que es pasarla bien. Por eso invertimos en sectores que nos gustan, trabajamos con la gente con la que la pasamos bien e invertimos en los países que queremos".

Al mismo tiempo, el empresario galardonado aprovechó para agradecer el apoyo que recibió como presidente de River Plate. En tal sentido, le dio las gracias al vicepresidente, Matías Patanian; el director técnico, Marcelo Gallardo; y al mánager, Enzo Francescoli, entre otros.

También ponderó el rol de la oposición en el club de Núñez, ya que su respaldo fue vital para poder llevar adelante las reformas en el Monumental durante su gestión.

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, galardona a quienes más se destacaron en la actividad empresarial en la Argentina en diversos sectores como el alimenticio, eléctrico y petrolero e industrias tales como la automotriz, la de telecomunicaciones y bancos.

En esta edición, los premios surgen de la evaluación que realizó Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum.

