Cómo es Meik App, la aplicación para hacer actividad física en casa vía Internet

Tomás Berstein integró el equipo fundador de Rappi Argentina. “Fui el cuarto empleado”, explica. O sea que ya veía con cierto expertise en el manejo de aplicaciones. De ahí que se entienda cómo se le ocurrió una idea de Meik App, que hasta ese momento nadie había desarrollado: conectar vía Internet a personales trainers con fans de la actividad física que no puede practicar en gimnasios o en lugares abiertos por la cuarentena que impuso el encierro de muchos ante la posibilidad de contagio de covid-19.

Meik App nació el año pasado cuando Matías, mientras seguía en Rappi que “explotó” con la cuarentena, tuvo que operarse en febrero de ligamentos cruzados, una intervención que requiere una rehabilitación intensa para recuperar la movilidad.

Crisis en los gimnasios: "El cierre fue un mazazo terrible que no sabemos cómo afrontar"

“A las dos semanas que tuve la operación, tenemos la cuarentena estricta y obligatoria. Entonces me vi encerrado en mi departamento donde por un lado tenía que trabajar muchísimo en Rappi y por el otro lado tenía que empezar a hacer los ejercicios que hacía con kinesiología pero ahora desde mi hogar. Y la verdad es que me costaba mucho dedicarle el tiempo y cuando le dedicaba el tiempo no estaba seguro de lo que hacía y si lo hacía bien o lo hacía mal. Tenía mucha confusión, y lo postergaba. Hasta que me empecé a preocupar porque la rodilla me dolía, caminaba mal, y me empecé deprimir”, recuerda.

Como creó Meik App

Al final, Matías tuvo suerte y consiguió un kinesiólogo por Instagram que comenzó a dar clases por zoom. hasta que encontré a un kinesiólogo por Instagram que me empezó a atender y me empezó a dar clases por Zoom.

“Eso a mí me cambió la vida porque ya tenía los horarios agendados: los miércoles y los viernes a las ocho de la noche tenía clases con él. Así que no importa lo que estaba haciendo, corría la computadora y me ponía a ejercitar con él en vivo que me iba cambiando las rutinas, me iba corrigiendo y ya empezaba a interactuar como un amigo hablando de diversos temas. Y eso a mí me encantó y me ayudaba a entrenar y me motivaba”, detalla.

Meik App, en la foto con sus creadores, Matías Berstein y Yamila Lede, se puede usar en cualquier dispositivo.

El kinesiólogo es argentino y, además de darle ejercicios para hacer y corregirlo si hacía algo de manera incorrecta, “hablando con él me di cuenta que tenía también un gran problema que era conseguir clientes nuevos porque para él también era un mundo nuevo esto de empezar a digitalizarse y me decía: `Bueno, puse tanta planta como inversión en Facebook en anuncios para conseguir nuevos clientes, pero me cuesta, me es difícil´. Y entonces me di cuenta también que había un problema de su lado”, indica Matías.

Hablando con su kinesiólogo descubrió que había muchos entrenadores y kinesiólogos que no podían dar clases porque estaba todo el mundo encerrado. Y por otro, había gente que buscaba estos profesionales. Entonces a Matías se le ocurrió una idea: “Poder unir a esas dos puntas a través de una sola plataforma que al mismo tiempo les facilite el tema de los pagos, de los cobros, porque también eran cosas super manuales. Y ahí es cuando le conté la idea a una compañera que también es amiga mía, se llama Yamila Lede”.

Yamila era lo que Matías define como la quinta empleada de Rappi y a Matías se le ocurrió coa contarle la idea y juntos empezaron a pensar y a construir el producto.

Qué ofrecen hoy la aplicación

“Hoy ya es una plataforma mobile, es una aplicación móvil donde los entrenadores pueden ingresar y se arman su perfil. Ellos son todos independientes para poner en qué horarios se quieren mostrar como disponibles, ellos mismos pueden elegir sus tarifas. Y del otro lado te podés registrar como alguien que quiere ejercitar, como un alumno, podés filtrar por disciplina”, explica.

Ver archivo: Así fue la reapertura de los gimnasios

Hoy ya en Meik App se dan clases de yoga, streaching, funcional, diferentes disciplinas de entrenamiento. “Vas a ver el entrenador y el trainer que te gusta podés hacer click en su perfil y verlo en mayor detalle. Es como una biografía que la escriben ellos mismos, vas a ver las tarifas que cobran por clase y su disponibilidad. Y te podés agendar directamente por ahí a una clase, se genera un link para conectarse a una videollamada en el día y en el horario que elegiste”, exlica las características de la aplicación..

—¿La videollamada sería por Zoom o por la plataforma?

—Se genera automáticamente un link para una llamada de google Meet, entonces se envía también por mail y también queda registrado en su calendario dentro de la aplicación el link para conectarse en el día y en el horario elegido. Y lo bueno de que sea de esa forma es que también le permite tanto al entrenador como al alumno, conectarse desde su dispositivo de preferencia, como una computadora, un celular o mismo una tablet.

La aplicación se lanzó la semana pasada “para amigos y familiares”, pero hoy ya está abierta a todo público y se puede descargar para Android o Iphone.

La inversión inicial para armar la app fue muy baja, pero el mayor costo se está dando ahora para darla a conocer.

En lo que más se está invirtiendo ahora es en marketing para la aaplicacicón.

Clases más baratas para EE.UU.

También en un principio está dirigida a un público de EE.UU. o México, o cualquier país de habla hispana o inglés. “La aplicación está disponible mundialmente. Si bien vos te podés conectar como profesor o como alumno en cualquier país del mundo, nosotros tenemos dos focos para los diferentes tipos de usuario. Tenemos foco en entrenadores en Argentina donde un entrenador en Argentina gana más o menos, bien pago, gana unos 6 dólares pero un personal trainer en Miami, por ejemplo, cuesta 100 dólares la clase”, detalla.

Y agrega: “Entonces nosotros buscamos justamente a un público habla hispana que está en países como Estados Unidos donde sale muy caro acceder a un personal trainer y que sean esas las personas que pueden tomar clase con los profesores de acá. De esta manera lo que generamos es un escenario donde ganan las dos puntas. Gana el entrenador, donde por ejemplo si la clase la ponemos en 25 dólares, el entrenador argentino pasa a ganar cuatro veces más, y el alumno que vive en Estados Unidos puede tener una clase por un cuarto de lo que cuesta”.

Ver archivo: Advierten por el aumento de personal trainers en parques y plazas porteñas

—¿Pero hay tarifa diferenciada entre lo que es Argentina y Estados Unidos, por ejemplo?

—Hoy la aplicación está toda estandarizada y maneja los mismos valores, por eso hoy no va a ser muy atractivo para un público argentino meterse y entrenar. Sí lo va a ser justamente para los entrenadores que van a poder cobrar más. Por eso te podés meter hoy y hacer clases, pero los valores te van a salir en dólares.

—¿El negocio de la plataforma cuál sería? ¿Le cobran un fee al entrenador? ¿Al alumno? ¿Cómo es?

—Nosotros le cobramos un 20% de comisión al entrenador por el valor que dio la clase. Nos ocupamos absolutamente de todo. Absorbemos los gastos de tarjeta de crédito y demás. O sea, no tiene ningún gasto fijo, sino se le va a retirar esa comisión por cada clase concretada dentro de Meik Up.

—¿Cuántos entrenadores tienen ahora?

—Ahora tenemos más de 100 entrenadores.

El poco tiempo que pudieron estar abiertos los gimnasios tenían estrictos protocolos santarios. En esta segunda ola, debieron cerrar nuevamente.

—¿Hasta cuántos se puede tener en la plataforma?

—No, no tiene límite. Buscamos aceptar todo. Es un mercado muy grande. Además, con esto lo que buscamos también es conectar el mejor talento. Nosotros, por ejemplo, corrimos una pauta de publicidad para conseguir trainers y me llamó muchísimo la atención porque tenía una herramienta que me decía la locación, o sea de dónde era la gente que hacía click, y me salió muchísima del interior de Argentina. Entonces me salió, por ejemplo, un entrenador que vive en Monte Maíz, Córdoba, un pueblo de 10.000 habitantes. Y eso a mí, la verdad, me apasionó porque me pareció bueno poder crear una herramienta que a Juan, que vive en Monte Maíz, Córdoba, pueda vivir de ejercer como personal trainer. Porque si vos vivís en un pueblito tan chico, va a ser difícil que puedas vivir de algo así, porque la audiencia que tenés es muy chica. Entonces son esas profesiones que te esfuerzan a mudarte a una metrópolis para poder vivir solamente de eso. Pero con una herramienta como Meik, a Juan de Monte Maíz lo podemos conectar con no sólo gente de Buenos Aires o de México o de Estados Unidos, sino de todo el mundo, y que realmente pueda vivir de eso y cobrando mejor por hora.

—¿Ustedes hacen alguna especie de control de que los personal trainers sean serios, si necesitan título o algo de eso o no?

—Nosotros actualmente lo que hacemos es que el trainer pueda ingresar, se hace su perfil, pero antes de que quede disponible hacia los usuarios y lo pueda ver, pasa por un filtro de control nuestro, en el que validamos que toda la información que esté poniendo sea correcta y también estamos empezando a agendar como llamadas entrevistas para conocerlos y ahí es donde terminamos de darlos de alta.