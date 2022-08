Cómo funciona el nuevo régimen de liquidación de soja que ya pueden ofrecer los bancos

A partir de este lunes 1 de agosto los bancos pueden ofrecer a sus clientes el nuevo instrumento que diseñó el Gobierno para incentivar a los productores agropecuarios para que vendan su cosecha de soja antes del 31 de agosto próximo.



Tal como se explicara oportunamente, el mecanismo permite depositar el 70% de los pesos obtenidos con la exportación de soja en una cuenta que ajusta diariamente por variación del tipo de cambio, y el 30% restante a comprar divisas al "dólar ahorro" (oficial + 65%), que el viernes cerró a $ 226,50 en el Banco Nación.

Tal como buscó aclarar el mismo presidente del Banco Central, no se trata de uno tipo de cambio, sino que es una herramienta distinta con la que buscan que las liquidaciones de soja sean, al menos, unos US$ 2.500 millones por encima de las esperadas hasta fines del mes en curso, de manera que ayuden a reforzar las reservas internacionales.

Para el campo, solo con el dólar soja, no alcanza

"De ninguna manera se trata de un dólar agro, ni un tipo de cambio diferencial. Sólo habilitamos dos instrumentos de inversión para los productores de soja", aseguró días atrás el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.



Aún así, para que los bancos puedan ofrecerlo deberán readaptar sus sistemas informáticos que, si bien tienen la obligación de ofrecerlo a sus clientes, no están forzados a hacerlo a través de la web, por lo que la adopción dependerá del volumen de clientes en el rubro agrícola.



Tal como consigna Télam, los principales bancos con clientes del sector agro, tanto en la zona núcleo como en otros puntos del país, confirmaron estar trabajando en su implementación, aunque no creen llegar a ofrecerlo efectivamente el lunes próximo ya que están en una "fase técnica y de entendimiento de la norma" hasta su lanzamiento efectivo.



Desde el BCRA aseguraron que "no hay ninguna norma pendiente" para que se haga efectiva, aunque sí una medida "inesperada e innovadora" y que, por ello, es probable que demore "entre una semana y 10 días" para su cumplimiento efectivo.



De todas formas, están confiados en que tendrá una buena recepción una vez que esté disponible.



Tal como se ha expresado en algunos cálculos del Ministerio de Agricultura, habrá cerca de US$ 10.000 millones en granos que aún no fueron liquidados, de los cuales una porción más pequeña -cercana a los US$ 3.000 millones- está en centros de acopio, pero aún sin precio fijado, por lo que aún no se concretó su venta.

Entre los "´múltiples incentivos" del gobierno y la mirada crítica de los productores

A nivel oficial indican que la norma le da al productor "múltiples incentivos" para vender sus granos. Por un lado, pueden acceder casi sin límite -por el 30% de la venta que hagan- a la compra de dólares a un tipo de cambio que es un 25% más barato que el Dólar MEP (cerró a $ 280 el viernes), un mercado al que pueden acceder legalmente para vender los dólares que obtengan de esta operatoria.

Además, no sólo pueden depositar el 70% de los pesos en una cuenta que les paga un interés igual a la variación del tipo de cambio en forma diaria, sino que pueden acceder a los fondos depositados en esa cuenta en cualquier momento, sin tener que esperar los 30 días -como mínimo- que tiene un plazo fijo.

Sin embargo, los productores se han mostrado cuanto menos "cautos" frente a la medida, y en algunos casas como en el de Confederación Rurales Argentinas fueron muy críticos: "el dólar soja es para especuladores, no para productores", aseguraron.

En un documento reciente, en la entidad advirtieron sobre una "violenta embestida del gobierno, en contra de los productores, imputándoles falsamente, la ausencia de dólares que el gobierno padece".

El Banco Central anunció un dólar diferencial para que el campo venda la cosecha

Para la entidad, "la multiplicidad de tipos de cambio, solo muestra el descontrol económico en el que estamos, donde a cada día y a cada problema se crea un nuevo tipo de cambio"

Por parte de otras de las entidades que agrupan a los productores, Coninagro, manifestaron que "sería una excelente herramienta si fuese simple, menos burocrático, contemple la cadena comercial y sea continua en el tiempo".

Cuál fue la liquidación de dólares del complejo agroexportador en lo que va del año

Aunque desde la órbita oficial señalan que quedan muchos granos por liquidar en las manos de los productores, hoy se conocieron los datos de los agroexportadores nucleados en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) quienes reportaron liquidaciones récord en los primeros siete meses del año, llegando a los US$ 22.309.018.970, la mayor suma para ese período desde que se cuentan con registros, superando el récord anterior del periodo enero-julio de 2021 en un 10,55%.



De todos modos recordaron que en julio las empresas del sector liquidaron la suma de US$ 3.164.056.788, el primer mes del año con una caída interanual, un 10,1% debajo del mismo mes de 2021 y un 17,07% menos que en junio.



En un comunicado, Ciara y CEC indicaron que el mes pasado "la exportación de granos se ha visto afectada por los efectos climáticos negativos sobre la cosecha gruesa, así como los cortes de ruta y manifestaciones de transportistas autoconvocados que impidieron el ingreso de miles de camiones a los puertos".

