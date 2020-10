Con la intervención del Gobierno, la brecha cayó al 116%

Luego de un octubre de agitación cambiaria, donde todos los dólares paralelos alcanzaron récords, en la última semana del mes el Gobierno logró con artillería que las divisas libres bajaran.

El dólar blue cerró ayer a $ 169, o sea una baja de $ 26 frente al máximo de $ 195 del viernes anterior. Así la brecha con dólar mayorista oficial, que finalizó en $ 78,32, se achicó en una semana de 149,6% a 115,7%. Igual, en el mes el blue pegó un salto de $ 23. En contraposición, el mayorista tuvo una suba mensual de $ 2,14 o 2,81%.

Asimismo, el Contado Con Liquidación (CCL) cayó en la semana 12,4% y quedó en $ 147,70, y el dólar Bolsa o Mep descendió 7,7%, aunque en el mes treparon ambos casi 4%. Por su parte, el dólar minorista para la venta ayer quedó en 83,89, un aumento mensual de $ 3,27 o 4%, y el dólar ahorro se ubicó en $ 138,41.

Costos. ¿Cuál fue la estrategia que desinfló los dólares alternativos? Ventas de bonos de organismos oficiales (Banco Central, Anses) en el mercado para bajar las divisas financieras, lo que fue criticado por algunos analistas que aducen que así el Gobierno pasa deuda intrapública al sector privado a tasas altas, del 16%.

Fuentes oficiales replicaron que “las distintas herramientas para brindarle tranquilidad al mercado de cambios no implican de ninguna manera que el país se esté endeudando al 16% en dólares. El tipo de cambio al cual se compran los bonos en pesos es el tipo de cambio del CCL” y que, por lo tanto, “ninguna de las formas de intervención implica endeudarse al 16% en dólares”.

También contribuyó a descomprimir el CCL la licitación de bonos en pesos atados al dólar que ofrecen al inversor una cobertura frente a una eventual devaluación. Y fuentes del mercado cuentan que durante esta semana también desde el gobierno le pidieron a las Alycs (Agentes de Liquidación y Compensación) para que no operen con su cartera propia en CCL y MEP.

El financista Christian Buteler comentó que en las cuevas tambien aparecieron esta semana “ventas de manos amigas” que sumaron oferta y ayudaron a bajar el blue.

“A principio de semana hubo un día en que hubo cinco ventas de US$ 200 mil a 3 centavos menos de lo cotizaba el blue”.

Consistencia. ¿Cómo seguirá? Los analistas plantean que estas medidas “que hicieron bajar a las trompadas” a los dólares no tendrán un efecto duradero porque no se resuelven los problemas de fondo que son los desequilbrios fiscal y monetario, y que para eso se necesita un plan integral.

Javier Timerman, de Adcap Securities, graficó: “Estas medidas son como las aspirinas, pueden temporariamente tranquilizar, pero no te curan el problema estructural, son parches, pero si no incrementás la oferta de dólares, restringiendo la demanda no lo vas a solucionar, hay que elaborar un plan sustentable en lo fiscal y monetario”.

En sintonía, Norberto Sosa, de Invertir en Bolsa, consideró que la baja de los dólares es “artificial, medio a las trompadas, llaman a las Alycs para que no operen así el nivel de intervención oficial se nota más, no es lo ideal, una cosa es generar un círculo virtuoso porque recreás expectativas y otra bajar el CCL con estas medidas”.

En igual línea, Fernando Baer, de Quantum Finanzas, sostuvo que “hacerlo bajar a martillazos está bien si después tenes una estrategia, pero si después de esto no tenés algo más armado, el efecto es de corto plazo, no construye la credibilidad para que venga oferta de dólar genuina, que es lo que se necesita”.

Sangría sin fin. Pese al endurecimiento del cepo a mitad de septiembre y otras medidas tomadas en octubre, el drenaje de reservas no frenó. El stock de reservas brutas ayer se quedó US$ 39.857 millones, es decir, una pérdida de US$ 2.638 millones desde el supercepo.

Un análisis de Consultatio Plus se preguntó ¿hasta cuándo se puede evitar una corrección cambiaria? Y concluyó: ni la foto ni la película de las reservas lucen muy bien. “En octubre el BCRA vendió casi US$ 1.000 millones, quedando con reservas netas de US$ 3.300 millones y líquidas en terreno negativo. Si la brecha no baja a niveles de 70% o 60%, vemos difícil que el Gobierno pueda mantener el ritmo actual de depreciación hasta marzo”.

Un 16% menos pudo comprar dólares

Casi 3,4 millones de personas compraron dólares durante septiembre, lo que representó una caída de 16% con relación a agosto, ante la puesta en marcha del endurecimiento del cepo cambiario, indicó el Banco Central.

Las mayores restricciones fueron anunciadas el 15 de septiembre último, por lo que los datos difundidos por la autoridad monetaria reflejan parcialmente el impacto de las nuevas medidas para acceder a la moneda norteamericana.

En esa oportunidad, el Banco Central anunció que en compras de dólar ahorro y pagos con tarjetas de crédito en moneda extranjera se iba a comenzar a aplicar una retención del impuesto a las Ganancias del 35%, mientras los montos gastados se iban a tomar a cuenta del cupo de US$ 200 mensuales.

El informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario indicó, en cuanto a la cantidad de operadores, que casi 3.400.000 individuos compraron billetes, una cifra inferior a la de agosto, cuando se había llegado a un récord de casi 4 millones de personas. Solo 83.000 personas vendieron divisas, señaló el sondeo.