Confusión y dudas por la aplicación del impuesto del 30% a los pasajes al exterior

La promulgación de la "Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva", que marcó el inicio del gravamen del 30 por ciento para la compra de productos o paquetes turísticos en moneda extranjera, genera en aquellos que quieren adquirir pasajes algunas dudas y mucha confusión.

Distintas normativas que aún no entraron en vigencia crearon un vacío administrativo que ni el Gobierno ni las aerolíneas resolvieron, lo que causa una serie de incertidumbres a quienes pretenden adquirir pasajes, más allá de que la medida no fuera bien recibida por el sector turístico.

Desde una aerolínea consultada por PERFIL, explicaron que "por el momento no están cobrando el impuesto del 30 por ciento porque restan dos pasos: la reglamentación por parte del Ministerio de Economía -que después va a aplicar la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)- y la implementación de la misma por parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)".

IATA es la encargada de realizar lo que se denomina parametrización, que consiste en analizar, interpretar y oficializar un tributo concreto en un determinado país. El representante argentino en el organismo es la empresa Aerolíneas Argentinas, por ser la compañía aérea con más volumen a nivel nacional, y sería quien debería notificar a la entidad del nuevo impuesto para que ésta lo oficialice.

Por su parte, fuentes del Gobierno también consultadas por PERFIL, indicaron que "el tributo ya está vigente desde el mismo momento en el que se publicó la Ley 27.541 en el Boletín Oficial". Sin embargo aclararon que "faltan decretos reglamentarios para establecer toda la forma de aplicación y que, luego, cada organismo, desde el Banco Central, la AFIP y los diferentes ministerios alcanzados por la norma, van a realizar sus propias precisiones al respecto", pero que sin ellas afecten a la vigencia de la misma".

Pero las complicaciones no terminan aquí. Es que el diputado del Frente de Todos, José Luis Ramón, sugirió que en la ley se fije una excepción para los viajes fronterizos cortos ya sean por vía área, terrestre o acuática. En caso de que la cancelación de la operación sea en pesos y que no tenga impacto cambiario, estos tramos estarían exentos de pagar el tributo. Sin embargo las compañías no quieren aplicar el gravamen hasta que no se conozcan los detalles concretos y cuáles son las empresas alcanzadas por esta exclusión.

De hecho, el diputado Luciano Laspina dedujo que el beneficio solo alcanzaría Aerolíneas Argentinas, y así también lo expresó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, mientras que desde otros sectores apuntan a que la excepción podría aplicarse a cualquier compañía aérea argentina, como también lo son Latam Argentina, Andes o Flybondi.

En la votación se exceptuó del nuevo impuesto de 30% al transporte internacional (aéreo, terrestre y por vía acuática) abonado en pesos y que no tenga impacto cambiario. Gran noticia para @Aerolineas_AR y sus clientes que tendrán una ventaja impositiva enorme. Algo es algo. — Luciano Laspina (@LaspinaL) December 20, 2019

Ante esta incertidumbre, se dio un escenario dispar entre las agencias de viajes y las aerolíneas a la hora de cobrar o no este 30 por ciento. Mientras que algunas de las primeras ya se atajaron y empezaron a notificar a sus clientes del precio final al que quedan sus productos con el tributo, las segundas decidieron, por el momento, no implementar el impuesto a los usuarios.

Una de las principales empresas de viajes, Despegar, decidió aplicar el 30 por ciento incluso antes de que la Ley de Emergencia fuese publicada en el Boletín Oficial, a las 17:30 del lunes 23 de diciembre, lo que causó una fuerte polémica en las redes sociales. Desde la compañía argumentaron que ya estaba vigente el tributo desde ese mismo día.

Así las cosas, no está tan fácil tomarse un avión y viajar al exterior por que la normativa que se puso en vigencia todavía no está implementada claramente, lo que les genera a los eventuales turistas un doble dolor de cabeza: no saber si deberán pagar un 30 por ciento más por su pasaje y lidiar, además, con eventuales trámites administrativos. Lo que implica que hoy, el turismo fuera de nuestras fronteras ya no sea "un placer".

