La inflación de un dígito llegaría en mayo según las consultoras que releva el Banco Central

Las consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) corrigieron a la baja las estimaciones de inflación y proyectaron que se reduciría a una cifra en mayo, en línea con los pronósticos del gobierno de Javier Milei. A la vez, estimaron un dólar medio de $876,3 para el mes corriente y $930 para el que viene.

Los datos surgen del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde el Central de forma mensual. Para el promedio de los participantes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzará el 12,5% para marzo (-1,8 puntos porcentuales respecto a la encuesta previa).

Motosierra demoledora: la venta de insumos para la construcción se derrumbó 40% en marzo

Inflación y dólar: correcciones a la baja en las proyecciones

En tal sentido, previeron una suba del costo de vida de 10,8% en abril y un total de 189,4% para todo 2024. De cumplirse, implicaría una caída en relación con el 211,4% de 2023. Bajo la perspectiva de los consultados, la dinámica inflacionaria se ubicaría por debajo de los dos dígitos en mayo: 9%.

Al mismo tiempo, las predicciones de los 37 encuestados marcan un sendero de desaceleración inflacionaria hacia fin de año: 8% en junio; 7,8% en julio; 6,9% en agosto; 6,2% en septiembre. En cuanto al IPC núcleo, que descuenta el efecto estacional y de los precios regulados, también seguiría un camino descendente hasta el 6% en el noveno mes de 2024.

Referente a la evolución del tipo de cambio nominal, las consultoras calcularon un incremento de 6% entre abril y mayo, lo que implicaría que el Banco Central abandone el crawling peg -microdevaluación controlada- de 2% que rige desde diciembre.

A propósito de cómo prevén que se desenvolverá el frente cambiario en el próximo cuatrimestre, se registró una aceleración del ritmo devaluatorio en el análisis: $1.003 en junio; 1.088 en julio; $1.164 en agosto, y $1.239 en septiembre. La variación interanual a diciembre de 2024 implícita en los pronósticos se ubicó en 124,0%, 26,8 puntos porcentuales inferior al REM anterior.

Actividad económica: las consultoras prevén una caída de 3,5%

Por otra parte, el conjunto de analistas proyectó para este año un nivel del Producto Interno Bruto (PIB) real 3,5% inferior al promedio de 2023. La retracción se habría concentrado en el primer trimestre, período para el cual estimaron una reducción de 3,8% de la actividad económica.

"De acuerdo con sus pronósticos, el nivel de actividad comenzaría a recuperarse en el tercer trimestre del año, con una suba de 0,6% trimestral. A su vez, los pronósticos arrojan implícitamente una fuerte suba proyectada para el cuarto trimestre del año de aproximadamente 4,1%. Para 2025, el conjunto de participantes del REM estimó un crecimiento promedio anual de 3% interanual", destaca el informe del BCRA.

En simultáneo, los especialistas auguraron un nivel de exportaciones de US$ 80.842 millones mientras que las importaciones alcanzarían los US$ 65.162 millones, "corrigiendo ambas a la baja en comparación con la encuesta anterior (-USD771 millones y -USD1.660 millones, respectivamente)". Por ende, la Argentina se anotaría un superávit comercial de US$ 17.680 millones.

Por último, el apartado de comportamiento fiscal mostró que el superávit primario el Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) orillaría los $4.924 miles de millones para 2024 ($4.138 miles de millones superior al REM difundido en marzo).

MFN / ED