El consumo de combustibles volvió a caer en agosto y estas fueron las provincias más afectadas

El consumo de combustibles volvió a caer en la Argentina durante agosto de 2026, aunque el retroceso fue mucho más pronunciado en algunas provincias: Santa Cruz, Tierra del Fuego, Mendoza y Corrientes encabezaron las bajas interanuales, en un mes en el que apenas cuatro distritos consiguieron aumentar sus ventas. Según un informe de Politikon Chaco elaborado sobre datos de la Secretaría de Energía de la Nación, se comercializaron 1.389.254 metros cúbicos de naftas y gasoil en todo el país, un 2,2% menos que en agosto de 2025 y la séptima caída consecutiva en la comparación interanual.

Petroleras aumentaron las naftas y empujan a YPF a ponerle presión a la inflación

La contracción tuvo una fuerte extensión territorial: 20 de las 24 jurisdicciones registraron menos ventas que un año atrás. Santa Cruz presentó el descenso más pronunciado, con un 12,9%, seguida por Tierra del Fuego (-10,7%), Mendoza (-9,8%), Corrientes (-9,5%), Chubut (-7,9%), Jujuy (-7,4%) y Entre Ríos (-6,7%). CABA, por su parte, registró una baja del 5%, mientras que San Juan retrocedió 4,6%.

En el extremo contrario, solamente Neuquén, Córdoba, La Pampa y San Luis aumentaron el consumo de combustibles durante agosto. Neuquén se despegó ampliamente del resto con un crecimiento del 10,4% interanual, mientras Córdoba avanzó 3,3%, La Pampa 3,1% y San Luis 2,3%. Santa Fe, pese a ubicarse cerca del equilibrio, cerró con una caída del 0,7%, y Buenos Aires registró un descenso del 1,4%.

En RDC analizaron el fuerte aumento de los combustibles en Francia

Santa Cruz y Tierra del Fuego encabezaron las caídas

El deterioro de Santa Cruz alcanzó a los dos grandes grupos de combustibles: las ventas de gasoil se desplomaron 14,1% interanual y las de naftas retrocedieron 12,1%. En total, la provincia comercializó 14.304 metros cúbicos durante agosto. Tierra del Fuego mostró un comportamiento similar, con bajas del 13,7% en gasoil y del 9,4% en naftas, que llevaron el resultado general a una contracción del 10,7%.

En Mendoza, tercera entre las mayores caídas, las ventas totales alcanzaron los 66.058 metros cúbicos y retrocedieron 9,8% frente a agosto del año pasado. Allí, el gasoil tuvo una baja del 11,8% y las naftas del 7,4%. Muy cerca quedó Corrientes, con una contracción general del 9,5%, explicada por descensos del 9,4% en gasoil y del 9,6% en naftas.

El comportamiento de los combustibles también mostró diferencias significativas entre provincias. En el caso de las naftas, Neuquén fue la única que logró un crecimiento interanual, con una suba del 5,1%, mientras Santa Cruz tuvo la mayor caída, del 12,1%. Al observar exclusivamente la nafta premium, el retroceso santacruceño se profundizó hasta el 29,6%, frente a seis provincias que consiguieron incrementar sus ventas en ese segmento.

La venta de nafta cayó a su nivel más bajo desde 2023 y el impuesto a los combustibles se disparó más de 1.300%

Con el gasoil, en cambio, hubo ocho provincias con resultados positivos y 16 con caídas. Neuquén encabezó las subas con un 17,5%, mientras Santa Cruz volvió a ocupar el otro extremo con un descenso del 14,1%. Dentro del gasoil común, la mayor contracción correspondió a Tierra del Fuego, con un 20,4%, mientras que en el segmento premium la caída más fuerte se produjo en Santa Cruz, con un 8,7%.

La caída también se refleja en el acumulado de 2026

El escenario de agosto profundizó una tendencia que atraviesa buena parte del año. Entre enero y agosto, las ventas de combustibles al público acumularon 10,98 millones de metros cúbicos en todo el país, un 2% menos que durante el mismo período de 2025. La contracción fue idéntica para los dos grandes segmentos: tanto las naftas como el gasoil registraron una baja acumulada del 2%.

Al ampliar la comparación a los primeros ocho meses, cambia el orden entre las provincias con mayores retrocesos. Corrientes pasa a encabezar las caídas con un 9,8%, seguida por Santa Cruz (-8,2%) y Misiones (-8,1%). Más atrás aparecen La Rioja y Salta, ambas con un descenso del 5,8%; Jujuy (-5,7%), Chubut (-5,5%) y Mendoza y Formosa, con bajas del 5,1%.

También en el acumulado fueron apenas cuatro las provincias que consiguieron mantenerse en terreno positivo, aunque no son exactamente las mismas que durante agosto. Neuquén lideró con un crecimiento del 1,7%, seguida por La Pampa (+0,8%), Santa Fe (+0,6%) y Chaco (+0,4%). Córdoba, que había crecido 3,3% durante agosto, acumula una caída del 1% en los primeros ocho meses, mientras San Luis presenta un retroceso del 2%.

Los chaqueños cargan más veces, pero compran menos combustible: la demanda cayó hasta 10%

Los datos de Politikon muestran así una caída generalizada del consumo de combustibles, pero con diferencias marcadas entre las provincias. Santa Cruz aparece como uno de los casos más afectados al ubicarse primera entre las bajas de agosto y segunda en el acumulado anual, mientras Corrientes combina una caída del 9,5% en el último mes con el peor resultado de enero-agosto. En contraste, Neuquén fue la provincia con el mayor crecimiento tanto durante agosto como en los primeros ocho meses de 2026.

GZ / lr