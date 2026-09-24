Petroleras aumentaron las naftas y empujan a YPF a ponerle presión a la inflación

En el mercado de los combustibles, la máxima suele ser que las principales competidoras toman decisiones de precio en función de lo que haga YPF, el jugador mayoritario, con el 56% del market share. Pero, este jueves, la dinámica se invirtió: las empresas decidieron avanzar con aumentos de entre el 2,5% y el 5% en los precios de sus naftas y gasoil. Un movimiento que expone una doble tensión entre el encarecimiento del precio del petróleo en el mundo y el contexto local, en el que se traslada así presión a la empresa de participación estatal de recuperar rentabilidad o blindar el proceso de desinflación del Gobierno.

El barril del Brent, la referencia internacional para el mercado local, se consolidó en las últimas semanas por encima de los USD 100 a raíz del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. Un escenario de estrés para las refinadoras que operan en Argentina, que están dentro del “buffer”, el acuerdo que sostiene la firma que dirige Horacio Marín de no variar los valores en surtidores según la volatilidad del commodity, afectado por la escalada bélica. Por ese motivo, ni Raízen (a través de sus estaciones de servicio Shell), ni Axion o Puma habían avanzado, hasta ahora.

En los despachos de las principales competidoras calculan que los precios de los combustibles acumulaban un atraso promedio del 30% y que estaba presionando sobre los márgenes de rentabilidad, en un escenario de caída de la demanda en el país. Pero además, fuentes de la industria advirtieron en reserva a PERFIL que en los últimos días circuló un fuerte rumor en el sector asegurando que YPF estaba a punto de ajustar sus precios. En una de las compañías dieron la información por cierta y el área de pricing aplicó una suba promedio del 3%.

Salvo YPF, las petroleras aumentaron las naftas hasta 5%

Al ver el movimiento, el resto de las operadoras privadas aseguró que actuó en consecuencia para “acoplarse al mercado”. Mientras tanto, en la torre de Puerto Madero aseguran que todavía están analizando qué hacer con los valores de sus productos y que la decisión se tomará en tanto la cotización del Brent mantenga la tendencia en los USD 107, el valor actual. Si bien los precios en surtidor acompañaron la corrección del tipo de cambio y la actualización de los impuestos que fue liberando el Ejecutivo, el precio real del combustible sigue anclado al equivalente de un barril a USD 90 desde el mes de abril.

La estrategia del "semibuffer"

La estrategia corporativa de YPF consiste en sostener un "buffer" o amortiguador de precios para aislar al consumidor local de la volatilidad internacional. Este mecanismo funcionó en ambos sentidos. Cuando el commodity cayó a los USD 72 en junio, la petrolera mantuvo los precios fijos para recuperar la caja resignada cuando el Brent había escalado a picos de USD 126. En aquel entonces, el CEO de la compañía, Horacio Marín, justificó la maniobra: "YPF te ayudó, ahora ayudás a YPF".

Lejos de confrontar con la competencia, el titular de la empresa mayoritaria validó ahora el accionar del resto de las petroleras. En declaraciones a Infobae, Marín señaló que las subas aplicadas por las firmas privadas se encuentran dentro de lo pactado tácitamente, ya que son incrementos que están "por debajo de lo que deberían aumentar" si se siguiera estrictamente la curva internacional del crudo.

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“Cualquier aumento que estén haciendo está dentro de un programa de buffer, porque el aumento sería muy grande”, diagnosticó el ejecutivo. Con una cotización del barril orbitando los USD 1075, el precio de referencia interno exhibe un descalce evidente frente al valor de mercado. “Estamos todos en este proyecto porque creemos que la demanda no puede absorber en Argentina un aumento repentino de lo que debería hacer. Estamos en un semibuffer”, planteó el CEO.

Demanda inelástica y el guiño al Gobierno

El factor de la demanda es precisamente la variable que altera a la industria. Los combustibles son considerados un bien inelástico; es decir, su consumo es de difícil caída debido a la alta dependencia que tiene el mercado interno para su funcionamiento diario. Por eso, cualquier merma en los volúmenes de venta es un factor de máxima preocupación. Los datos de julio marcaron la sexta caída interanual consecutiva en las ventas, aunque atenuaron la pendiente con una leve mejora del 2,8% respecto al mes de junio.

Con la jugada de las privadas, YPF quedó frente a un desafío operativo. Siempre, la petrolera de bandera mantiene sus precios un 5% por debajo de los valores del resto. En una de las competidoras imaginaban un escenario de presión táctica: al ampliarse esa diferencia de precios tras las recientes subas en los surtidores privados, se espera que la demanda migre hacia las estaciones de la firma 51% estatal. Ese empuje repentino, especulan en el sector, forzaría a la petrolera estatal a tomar la decisión de acompañar al mercado para evitar un quiebre de stock, invirtiendo los roles históricos.

No obstante, la hoja de ruta corporativa choca de frente con las urgencias de la Casa Rosada. Fuentes que conocen el funcionamiento de YPF aseguran que la relación entre la cúpula de la empresa y el Gobierno opera de manera tal que la petrolera no tomará ninguna decisión que le eche nafta a la inflación.

El índice de precios al consumidor tocó un piso del 1,7% en el mes de agosto, consolidándose como el principal activo político de la gestión libertaria. Es la bandera que el oficialismo elige profundizar sin margen de error para consolidar su estructura de cara a 2027. Aun así, el aumento de las competidoras tensionará per se el alza del nivel general de precios, con incidencia en toda la cadena del mercado interno.

MSS