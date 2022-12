Continúa la racha negativa en el mercado de las criptomonedas tras el colapso de la plataforma de exchange FTX. En ese sentido, el Bitcoin caía 0,62% y se situaba en torno a los u$s 16.945,50.

En tanto, el Ethereum registraba un retroceso de 1,17% dejando su precio en el rango de los u$s 1200. Al comparar las operaciones con la semana anterior, ambas divisas perdieron un 0,2% y 0,5%, respectivamente.

La implosión de FTX causa defaults en fondos de cobertura

El índice de Miedo o Avaricia del Bitcoin se ubica en 25 puntos, lo que representa una situación de miedo extremo y un indicio de una posible baja del mercado en el corto plazo.

Un dato a tener en cuenta es que, a pesar de no lograr volver a cotizar cerca de máximos históricos, la criptomoneda líder del mercado, en los últimos 15 días tuvo un repunte significativo. Así, paso de un mínimo de u$s 15.506 del 21 de noviembre a la cotización actual que ronda los u$s 17.000.

Cripto drama: Binance no comprará a su principal competidor FTX

Criptomonedas en baja

Las diez criptomonedas con mayor volumen de mercado también cotizan a la baja. El retroceso es liderado por Dogecoin, que pierde un 5% durante el último día para dejar su precio en el rango de los u$s 0,1.

Le siguen Cardano, con una caída del 3%, que deja su cotización en u$s 0,31; Polygon con un descenso del 2,7% para cotizar a u$s 0,9; Binance Coin que pierde un 2,2% situando su precio en u$s 288; y Ripple que bajaun 1,9% para cotizar a u$s 0,38.

En la comparación de los últimos 7 días, solo dos de las principales criptomonedas están en verde: Polygon está un 8% arriba y Cardano un 1%. Mientras que Binance Coin está un 4% abajo, Dogecoin un 3% y Ripple un 2% frente a la semana pasada.

RM / LR