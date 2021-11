Control de precios: para Roberto Feletti "está funcionando correctamente" pero "no es eterno"

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, afirmó este sábado 6 de noviembre que los indicadores de la economía argentina muestran una expansión y que el programa de control y congelamiento de precios de alimentos acordado con el sector empresario "está funcionando correctamente", aunque aclaró que el mismo "no es eterno".

El funcionario nacional se reunirá este lunes con representantes de mayoristas, distribuidores y pequeñas cadenas regionales, como supermercados chinos, para discutir la marcha del congelamiento de precios de alimentos. "No todos tienen los mismos márgenes y eso genera ruido y tensión. Esto es lo que vamos a evaluar el lunes en la reunión", explicó en diálogo con radio Mitre.

En este sentido, el funcionario nacional hizo mención al objetivo del Ejecutivo de lograr una canasta de alimentos regulada a la que los "ingresos populares" puedan tener acceso, que en primer instancia, es impulsado por el programa de congelamiento de precios de casi 1.500 productos por 90 días.

Roberto Feletti, el soldado K que custodia los precios

Según las mediciones realizadas por la cartera sobre 299 establecimientos de las grandes cadenas de supermercados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cumplimiento en el abastecimiento es del 85% y de los precios del 99%.

"En general, si miramos estos números diría que el programa está funcionando correctamente", aseguró Feletti, al mismo tiempo que indicó: "Nadie piensa que esto es eterno o que llega para quedarse. Esto es simplemente ofertar una canasta alimenticia y establecer precios en perspectiva de una expansión del consumo hacia fin de año, y de ahí conversar a ver si podemos llegar a una canasta regulada que asegure el acceso a una diversidad de alimentos de los ingresos populares".

No obstante, Felettí aclaró que el cumplimiento satisfactorio del programa no impactará en el índice de inflación de octubre, que se publicará en los próximos días. Con relación a la inflación de octubre, ratificó que "el índice no va a experimentar grandes modificaciones respecto de lo que pasó en septiembre". Los últimos datos oficiales arrojaron que, tras cinco meses en baja, la inflación cobró impulso en septiembre y registró un aumento del 3,5%.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

De ese modo, la medición anualizada trepó al 52,5% y entre enero y septiembre, el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un crecimiento del 37%, al superar el 36,1% registrado a lo largo de todo 2020. "Tenemos más expectativas de que el rubro de alimentos y bebidas esté por debajo del 2,9 por ciento, pero no mucho porque la medida de congelamiento de precios comenzó a repercutir en la tercera semana de octubre", señaló. En ese sentido, manifestó que "sí es posible que el efecto se vea en noviembre".

"La idea es construir una canasta alimentaria amplia de acceso a sectores populares. No creemos que vamos a resolver todo con esto", remarcó. El titular de la Secretaría aclaró: "No creo que la inflación no responda a causas estrictamente monetarias".

Además, apuntó: "Sabemos que con el grado de concentración de la industria alimenticia, el empresario poderoso fija su margen de rentabilidad más cómodo por precio que por cantidad". "Lo que estamos pidiendo es que lo haga por cantidad", destacó Feletti, quien dijo que no quiere "una carrera de nunca acabar".

Acuerdo de precios: Feletti admitió "mucha tensión" con algunas empresas y un 80% de cumplimiento

"Lo que estamos diciendo es compatibilicemos la rentabilidad con el bienestar social", insistió. A su vez, Feletti manifestó: "Me parece que es cierto que la inflación tiene un poco de expectativas y el aumento de la primera quincena de octubre tiene que ver con eso, pero creo que es más una expectativa interna generada por corrientes de opinión de economistas que tienen vínculo con las empresas".

"Si uno mira detalladamente la macroeconomía, el Gobierno negociando con el Fondo, no hay esa inmediatez de crisis que se quiere plantear", destacó. "El 46% de esos productos, casi la mitad, está siendo ofertado nada más que por 18 empresas. Ese es un tema a discutir", afirmó.

"Los indicadores de la economía hoy no dan un escenario de catástrofe, sino de expansión que el Gobierno quiere y que pretendemos que sea lo más abarcativo posible y que a los empresarios les va a servir también", señaló Feletti.

