Cotización del euro y euro blue hoy, jueves 30 de abril

A cuánto cotiza el euro blue hoy, jueves 30 de abril

El jueves 30 de abril de 2026, el euro blue hoy cotiz a 1.740,75 para la compra y $1.709,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, jueves 30 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este jueves 30 de abril cerró $1.580,00 para la compra y $1.680,00 para la venta.

Techint volvió a perder una licitación clave para Vaca Muerta y una ítalo-argentina se quedó con el negocio

A cuánto cotiza el euro blue hoy, jueves 30 de abril

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este jueves 30 de abril

Este jueves 30 de abril, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.590,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

Banco Nación: $1.580,00 comprador y $1.680,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.630 comprador y $1.690 vendedor.

El precio del petróleo llegó a rozar los 120 dólares, el valor más alto desde 2022

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.262,97 para la compra y $1.709,75 para la venta este jueves 30 de abril como referencia de gastos con tarjeta

Javier Milei habló en el cierre de la Expo EFI y se lavó las manos: "Discrepancia inédita entre los datos reales y lo que dicen los medios"

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 30 de abril

Por su parte, el dólar blue hoy, jueves 30 de abril el mercado paralelo cotiza a $1.395,00 para la compra y $1.415,00 para la venta.