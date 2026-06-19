Cotización del euro y euro blue hoy viernes 19 de junio

A cuánto cotiza el euro blue hoy, viernes 19 de junio

El viernes 19 de junio de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.742,75 para la compra y $1.781,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, viernes 19 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial esteviernes 19 de junio cotiza a $1.613,55 para la compra y $1.709,60 para la venta.

A cuánto cerró el euro blue hoy, 17 de junio

A cuánto cotiza el euro blue hoy, viernes 19 de junio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.222,48 para la compra este viernes 19 de junio como referencia de gastos con tarjeta.

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, esteviernes 19 de junio

Este jueves viernes 19, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.620,00 comprador y $1.720,00 vendedor.

Banco Nación: $1.610,00 comprador y $1.710,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.626,00 comprador y $1.736,00 vendedor.

Banco Francés: $1.630,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

Cotización del euro y euro blue hoy jueves 18 de junio

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 19 de junio

Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el viernes 19 de junio en el mercado paralelo $1465 para la compra y $1485 para la venta.