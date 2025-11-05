Según el último estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 15% de los trabajadores asalariados del país padece algún grado de inseguridad alimentaria, lo que significa que no logra cubrir de manera suficiente y estable sus necesidades básicas de alimentación.

El estudio, presentado en el marco del Día Mundial de la Alimentación, advierte que incluso los asalariados formales se ven afectados por esta problemática estructural que atraviesa clases sociales, regiones y niveles educativos.

Condiciones laborales y formalidad: los sin aportes, los más afectados

La investigación del ODSA-UCA muestra que el acceso al trabajo formal reduce significativamente la inseguridad alimentaria, aunque no la elimina.

Entre los trabajadores con empleo registrado, el 9,8% presenta privaciones alimentarias, mientras que entre los trabajadores sin aportes la incidencia asciende al 24%.

La falta de cobertura social, estabilidad e ingresos suficientes explica buena parte de esta brecha. En tanto, los ocupados en el sector público registran un 14,1% de inseguridad alimentaria, una cifra intermedia que refleja disparidades entre provincias y organismos.

Educación y nivel socioeconómico: una dieta que también depende del aula

El estudio advierte una fuerte relación entre la educación y el acceso a los alimentos. Entre los asalariados con estudios hasta nivel secundario incompleto, el 34% sufre inseguridad alimentaria, mientras que entre quienes alcanzaron formación universitaria la incidencia desciende a apenas 4,6%.

El nivel socioeconómico también es determinante: en los estratos bajos, la inseguridad alimentaria afecta al 21,5%, mientras que en los sectores medios y medios-altos no supera el 7%.

La pobreza sigue siendo un factor clave en el deterioro alimentario. Según el informe, el 38,6% de los asalariados pobres experimenta inseguridad alimentaria, frente a solo el 3,4% de los no pobres.

Factores demográficos y geográficos: jóvenes, mujeres y conurbanos, los más vulnerables

Las brechas también se extienden por edad, género y territorio. El 14,3% de los asalariados jóvenes (de 18 a 34 años) sufre inseguridad alimentaria, frente al 12% entre los mayores de 55 años.

En cuanto al género, las mujeres presentan una leve desventaja, con un 15,5% de afectadas frente al 15% de los varones.

Por regiones, las disparidades son marcadas: mientras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la inseguridad alimentaria alcanza apenas el 7,1%, en el Conurbano Bonaerense trepa al 18,9%, convirtiéndose en el epicentro del problema.

Un desafío estructural que exige políticas integrales

En sus conclusiones, el Observatorio subraya que la inseguridad alimentaria ya no se limita a los sectores desempleados o marginados, sino que afecta a una franja creciente de trabajadores pobres.

La precariedad laboral, la pérdida salarial y la inflación son factores que, combinados, erosionan la capacidad de los hogares de acceder a una alimentación adecuada.

Por último, el estudio concluye resaltando “la articulación entre academia, sindicatos y el tercer sector en la construcción de estrategias que garanticen el derecho a una alimentación, empleo y protección social”.

