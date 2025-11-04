Reforma laboral: el SEP de Córdoba advierte por precarización y propone discutir por capítulos con plazos

El secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Sergio Castro, planteó que el debate por la reforma laboral debe “volver a los hechos” y descansar en datos: “sin reglas claras, se agrava la precarización”, resumió.

Entrevistado en After Office (Punto a Punto Radio, 90.7), cuestionó el apuro en avanzar sin negociación previa y reivindicó el rol de la representación sindical: “Tiene que haber una mesa de consenso, con todos los gremios”.

Qué pide el SEP

Castro ordenó la discusión en ejes concretos y evitó la consigna fácil: reglas claras, derechos adquiridos y productividad. Aclaró que el SEP no tiene convenio colectivo, sino que negocia por paritarias, de modo que cualquier cambio debe tratarse por capítulos con mesas técnicas y tiempos de análisis. “Modernizar sí, pero con reglas claras”, sintetizó.

Negociables y no negociables

El dirigente situó su frontera de negociación en tres planos. Primero, una discusión salarial en serio: “el sueldo no alcanza y los precios cambian día a día”. Luego, regularizar contrataciones dentro del marco legal, con evaluaciones durante su vigencia y sin pagos informales. Y, en paralelo, ordenar el régimen de carpetas médicas con participación gremial, “para que no sea ni un colador ni un castigo”. Respecto del empleo público, advirtió que la precarización vía monotributo, becas y pasantías perpetúa la inestabilidad y devalúa trayectorias: “Trabajo digno y reglas claras ,eso pedimos”.

Salud y obras sociales

Castro vinculó el capítulo laboral con el sostenimiento del sistema sanitario. Si cae la cobertura de obras sociales, explicó, la demanda se traslada al sector público y sobrecarga hospitales y equipos. Por eso pide que la discusión incluya métricas de financiamiento y objetivos de productividad.

Inserción laboral, jóvenes y +50

El titular del SEP propuso políticas activas que abran oportunidades tanto para jóvenes como para quienes superan los 50, con programas de formación y práctica en sectores con demanda real. “No es solo bajar costos: es gestión, capacitación y productividad”, argumentó.

CGT y metodología de debate

Como salida institucional, sugirió que la CGT nacional ordene una metodología común y que el Congreso retome una discusión capítulo por capítulo, con compromisos verificables de ambas partes y un cronograma claro. “Hay que poner arriba de la mesa lo que sirve y lo que no, y firmarlo”, concluyó.