Creció el interés por el BOPREAL: el Banco Central colocó más de US$ 1.100 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) efectuó la segunda subasta de la Serie 2 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), recibió 480 ofertas y adjudicó US$ 1.170 millones para acumular un total de US$ 1.440 millones hasta el momento.

De esta manera, la autoridad monetaria ya subastó el 72% de los US$ 2.000 millones que ofrecerá en licitaciones semanales para que los importadores puedan cancelar deudas comerciales con proveedores del exterior o casas matrices.

BOPREAL: cómo funciona la Serie 2

Cabe destacar que en la primera subasta de la segunda tanda de BOPREAL, el ente financiero había recogido 394 ofertas de las cuales adjudicó unos US$ 271 millones, un monto cuatro veces menor que el de este jueves.

La mayor demanda responde al creciente atractivo del título en el mercado secundario de bonos y, al mismo tiempo, a que la anterior ronda solo estuvo habilitada para empresas del segmento micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME).

"En caso de que la demanda por la Serie 2 en alguna licitación supere lo que resta hasta alcanzar el monto máximo de emisión, el mecanismo de adjudicación dará prioridad de asignación a los primeros VN US$ 500.000 demandados por empresa en dicha licitación, para luego distribuir el remanente a prorrata del monto demandado", explicaron desde el BCRA.

En tal sentido, remarcaron que las subastas siguen abiertas a todos los agentes importadores que presenten saldos pendientes de cancelación de su deuda registrada en el Padrón de Deudas Comerciales por Importaciones con Proveedores del Exterior, que totalizó US$ 42.600 millones hasta el 13 de diciembre de 2023.

BOPREAL y mercado cambiario: el beneficio para las PyMEs

Tras analizar a fondo el padrón, el Central autorizó a 10.000 MiPyMEs con montos adeudados registrados en la nómina oficial por hasta US$ 500.000 acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde se negocia el dólar mayorista.

Según el banco de bancos, durante el primer día de vigencia de esta facilidad, "unas 105 MiPyMEs realizaron pagos de deuda de importaciones por un total de US$ 4 millones". A fin de volver más atractivo el bono, se autorizó su cotización en las bolsas y los mercados de valores secundarios.

La iniciativa del ente presidido por Santiago Bausili apunta a que quienes importan puedan cancelar la totalidad de sus pasivos en un término de tres meses y sin necesidad de suscribir los BOPREAL, el instrumento que sirve a un triple propósito para el Gobierno: solventar la abultada deuda comercial, absorber pesos y, en simultáneo, quitar presión del mercado cambiario.

A propósito de la segunda ventaja para la administración libertaria, el jefe de Research de la consultora Romano Group, Salvador Vitelli, calculó que los US$ 1.170 millones licitados se traducen en una absorción de aproximadamente un billón de pesos o el 9,3% de la Base Monetaria.

Una vez que el Banco Central coloque los US$ 2.000 millones de la segunda etapa, comenzará a abonar el terreno para la Serie 3 por US$ 3.000 millones, que será la última. En la primera tanda, había licitado bonos por US$ 5.000. En caso de lograr con su cometido, el pasivo en dólares del BCRA alcanzará los US$ 10.000 millones.

