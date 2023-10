Por la crisis cambiaria, las empresas también tienen que pagar con dólares los insumos locales

La crisis cambiaria, con el dólar blue por encima de la barrera de los $ 1.000, generó una parálisis en el abastecimiento de insumos, piezas y partes y productos para la producción nacional, ante la decisión de los proveedores de congelar el stock, debido el temor de la pérdida de valor de sus mercaderías por la incertidumbre de un salto devaluatorio. Esa escena, que se repite cada vez que se acentúa un proceso de dolarización preelectoral, sumó una novedad: las pocas ventas que se pactaron durante la última semana debieron hacerse con dólar billete.

Integrantes de la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA) confirmaron a PERFIL que “lo que se está viendo en estos días es la ausencia de precios en los productos, el congelamiento de las entregas y un cuidado extremo del stock”. “Solo aparecen si ponés dólares”, aseguró el dueño de una fábrica con sedes en tres provincias argentinas y que exporta parte de su producción. A diferencia de la última corrida cambiaria previa a las elecciones primarias y de la devaluación post PASO, cuando no había precio o remarcaciones sinsentido, en la actualidad los pocos vendedores del mercado se cubren en divisas norteamericanas.

Operativos en cuevas del microcentro porteño: incautaron US$800 mil y hay 6 detenidos

Este escenario es calificado por los empresarios como de “pánico”. Si bien el sector privado se había preparado para un cimbronazo cambiario, quedó descolocado con un inicio tempranero de la suba “descontrolada” del dólar. “Hay un poco de pánico, porque no se esperaba la corrida para este momento; sí para después de las elecciones”, admitió una fuente de la UIA. Allí el clima es de “incertidumbre” y de “desconcierto”. Sucede que faltan los dólares para pagar importaciones, ahora para comprar bienes nacionales, pero no pueden hacer fuertes reclamos “por temor a quedar opositores a (Sergio) Massa, que es candidato”.

Importaciones congeladas

“Las importaciones casi no se autorizan. Nos pidieron que hagamos una lista de criticidad dentro del informe de insumos críticos. Estamos en el límite del abismo”, le confesó a PERFIL el mandamás de una de las entidades más representativas del sector empresario. Sin embargo, la decisión es “evitar el conflicto público”, porque “las autorizaciones que llegan a cuentagotas van a desaparecer si hay una denuncia por restricciones más severas a las contempladas, o por los cambios en la fecha de pago”.

“El Gobierno fue fomentando esta incertidumbre, no permitiendo girar las SIRA con fecha de pago cumplidas”, acusó uno de los integrantes de la conducción de la casa fabril. Sucede que el cambio intempestivo de las fechas de pago de las importaciones estipuladas para las semanas siguientes a las PASO se volvió frecuente en los últimos días. “La semana pasada, por tres días no funcionó el validador de la AFIP y no dejaron pagar nada. A partir de ahí comenzaron a reprogramar fecha de pagos de SIRA con 65 días más”, señalaron.

El Banco Central analiza subir la tasa de interés de los plazos fijos: ¿Es demasiado tarde?

“Esta semana, cuando mandabas a pagar las SIRA, te encontrabas que le había desaparecido la fecha de pago y no te dejaban pagar ¿Cómo querés que el mercado esté tranquilo con la corrida del dólar, si nadie sabe un precio de reposición? La verdad, esto es de locos”, definió, tajante, un industrial que tiene al límite su operatividad. Algo que está atravesando la automotriz General Motors, que todavía está a la espera de insumos que le permita retomar la actividad en su planta de Rosario, paralizada por la falta de repuestos importados.

¿Devaluación pre balotaje?

“Si continúa subiendo el dólar, van a tener que devaluar algo para llegar al balotaje, si es que Massa logra meterse en segunda vuelta”, analizó un empresario, que sigue con atención las cotizaciones para remarcar y evitar una pérdida por la suba de costos. El “peligro” de una hiperinflación está “cada vez más latente”, según la misma fuente. Por lo pronto, el círculo rojo ya vaticinó un efecto desabastecimiento, que será utilizado para activar un aumento generalizado de precios.

La situación de la construcción es “muy compleja”, según la definió uno de los mandamases de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). Sin embargo, la parálisis por falta de pago no existió, hasta el momento, aunque hay retrasos en la obra pública por la falta de insumos en momentos de corrida cambiaria. “Esta escalada con el dólar a $ 1.000 generó que los proveedores no entreguen los productos. Si en los próximos días se tranquiliza, va a haber nuevas entregas, pero serán todas controladas”, le contó a PERFIL un referente del sector.

Sangría de dólares: las reservas del Banco Central perforaron los US$26.000 millones y agudizan la crisis

Según pudo saber este medio, en la actualidad existen muchas empresas con “alto estrés de stock”. Algunas ya les avisaron al Gobierno, por distintas vías, que podría haber parálisis en algunos puntos. “No hay novedades”, le respondieron desde la Secretaría de Comercio a una multinacional, quien alertó que la falta de insumos en el primer eslabón de la producción generaría suspensiones en el personal.

AM / ED