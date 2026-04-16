El Secretario General de la Cámara de Industriales Panaderos de la Provincia de Buenos Aires (CIPAN), Martín Pinto, mantuvo una reunión en el Senado de la Nación con los legisladores Sergio Uñac y Jorge Capitanich. Durante el encuentro, que contó con la presencia de representantes de diversas entidades productivas, Pinto expuso la crítica situación que atraviesan las pequeñas y medianas industrias del sector. El dirigente alertó sobre el impacto de la recesión en una actividad esencial vinculada al consumo diario de la población.

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Pinto advirtió que el cierre de panaderías es constante como consecuencia directa de la caída de las ventas y la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores. A este escenario se suma el aumento sostenido de los costos operativos, lo que pone en riesgo la continuidad de los establecimientos.

La exposición buscó visibilizar el deterioro de las empresas nacionales ante la falta de medidas que permitan sostener la producción y el empleo en el actual contexto económico.

Reclamo por la emergencia productiva

En el marco de la reunión, el referente de CIPAN acompañó el reclamo del sector productivo para que se avance con una declaración de emergencia económica, social y productiva para las PyMEs industriales.

Los empresarios fundamentaron este pedido en la retracción del mercado interno y la pérdida de competitividad que afecta al entramado productivo nacional. Según Pinto, la ausencia de medidas de alivio agrava la crisis del sector panadero y de la industria en general.

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La agenda de diálogo institucional en el Senado estuvo orientada a acercar propuestas legislativas que den respuesta a la crisis. Los representantes de las distintas entidades coincidieron en que el escenario actual está marcado por una fuerte retracción de la actividad.

En este sentido, señalaron que resulta indispensable contar con herramientas legales que permitan frenar el cierre de empresas y proteger el trabajo argentino frente a la caída del consumo interno.

Diálogo institucional y medidas urgentes

El encuentro en la Cámara Alta formó parte de una serie de reuniones para buscar soluciones al deterioro del entramado PyME. Los industriales hicieron hincapié en la necesidad de adoptar medidas urgentes para reactivar la actividad productiva.

Pinto resaltó que el sector panadero, al ser una industria de proximidad y consumo masivo, refleja de manera inmediata la pérdida de dinamismo en la economía y el impacto inflacionario en los insumos básicos.

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Los dirigentes empresarios concluyeron la reunión resaltando la importancia de generar propuestas legislativas que permitan dar una respuesta institucional a la crisis.

El objetivo planteado ante los senadores es establecer un marco de protección para las empresas nacionales que evite la destrucción de puestos de trabajo. La declaración de emergencia solicitada es vista por el sector como un paso necesario para estabilizar la situación de las pequeñas industrias bonaerenses.

GZ / lr