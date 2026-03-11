Alarma en las panaderías: advierten que el consumo de pan cayó 55% y ya cerraron 2.000 locales

La crisis del consumo en Argentina golpea con fuerza a uno de los alimentos más tradicionales de la mesa familiar: el pan. Desde el sector panadero advierten que la caída en las ventas se profundizó en los últimos dos años, provocando cierres de locales y miles de puestos de trabajo perdidos.

“Si hoy la familia ya no puede comer pan, ya realmente está más complicado”, afirmó Martín Pinto, referente de la industria panadera, al describir la gravedad de la situación social y económica que atraviesa el país.

El dirigente panadero explicó que el sector viene alertando desde hace tiempo sobre el deterioro de la actividad. Según detalló, la crisis comenzó a evidenciarse con fuerza desde principios de 2024. “Ya en el primer mes de gestión de este gobierno teníamos casi 100 panaderías cerradas”, recordó. Sin embargo, el escenario empeoró notablemente con el paso del tiempo.

“Hoy, con dos años de gobierno, tenemos 2.000 panaderías cerradas y más de 16.000 puestos de trabajo perdidos”, advirtió.

Caída del consumo y panaderías trabajando a pérdida

El desplome del consumo impacta directamente en la actividad diaria de las panaderías, donde los comerciantes enfrentan el dilema de aumentar precios o perder aún más ventas.

Actualmente, el kilo de pan tiene valores que varían según la zona. En Merlo, por ejemplo, el precio sugerido es de 2.800 pesos en barrios y de 3.500 pesos en áreas céntricas.

“Hace seis meses que no tocamos el precio del pan, no porque no lo necesitemos, sino porque si lo aumentamos dejamos de vender”, explicó Pinto.

La situación llevó a que muchos comercios continúen trabajando incluso sin rentabilidad para sostener el empleo y cubrir los costos básicos. “Hoy un panadero está trabajando a pérdida para sostener la fuente de trabajo y pagar los gastos fijos”, sostuvo.

El impacto también se refleja en otros productos tradicionales de las panaderías, como facturas, tortas y pastelería. “En estos dos años cayó un 55% el consumo de pan y entre un 80 y un 85% el de facturas y productos de pastelería”, detalló el dirigente.

Costos en alza y reclamo al Gobierno

Además de la caída del consumo, el sector enfrenta un fuerte aumento de costos en servicios, insumos y materias primas. Según Pinto, los incrementos en electricidad, gas, impuestos y harina generan una presión que las panaderías no pueden trasladar al precio final.

“Es una pelea desleal: nosotros no podemos aumentar el pan, pero todos los meses recibimos aumentos en luz, gas, impuestos y materias primas”, afirmó.

En ese contexto, el referente del sector pidió la intervención de las autoridades nacionales para estabilizar los precios de los insumos y recuperar el poder adquisitivo de los consumidores. “Necesitamos que la Secretaría de Comercio actúe y ordene los precios de los insumos para que la gente recupere poder de compra y el panadero no se funda”, concluyó.

