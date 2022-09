Cuáles son las empresas argentinas que más cuidan a sus empleados

“Empresas que cuidan 2022” es el ranking de las firmas que más se preocupan por mejorar la calidad de vida de sus colaboradores en Argentina. En su segunda edición en Argentina, participaron 200 empresas y respondieron a la encuesta más de 41.000 empleados.

“Este ranking se da a conocer en un momento en el que, por efecto del covid, gran parte de los empleados manifiestan un aumento de los síntomas de estrés y agotamiento, y donde el bienestar, propio o para su familia, ha ganado protagonismo, en muchos casos, incluso, por encima del salario o las prestaciones”, indicaron desde la consutlora Great Place to Work, autora del ranking.

Entre las empresas de más de 1.000 empleados, el podio de las Empresas que cuidan está conformado por Banco Galicia, Mercado Libre y Ualá, en primero, segundo y tercer lugar, respectivamente.

Cuáles son las 20 mejores empresas con más de 1.000 empleados para trabajar en Argentina

En la categoría de hasta 1.000 colaboradores, DHL Express se ubicó en el primer puesto, seguida de Salesforce, que escaló del tercer al segundo lugar de un año a otro, y Balanz, que en la primera edición de este ranking había quedado en el puesto 5.

En el ranking de las Empresas que cuidan de hasta 250 empleados, quien lidera la lista es DinoCloud, empresa de productos y servicios en la nube; secundada por BASE4, de seguridad informática, y en tercer lugar Innovid, dedicada a la publicidad on line.

Pymes

Por último, entre las Pymes, o empresas de 10 a 50 empleados, las 3 que obtuvieron mejor puntaje fueron Vivi Marketing, agencia de marketing digital, en primer lugar; Growketing, del mismo rubro, en el segundo puesto, luego de escalar 3 posiciones respecto de 2021; y Evaluados, plataforma de aprendizaje con gamificación, en tercer lugar.

¿Qué implica ser una empresa que cuida a sus trabajadores?

Una empresa que cuida es una organización que se preocupa por mejorar la calidad de vida de los empleados, dentro y fuera de la compañía. Dichos parámetros pueden medirse, tanto para mejorar los niveles actuales como para saber dónde están los puntos débiles y trabajarlos.

En ese sentido, cuidar implica atender las necesidades de toda la empresa y no solo de algunas áreas o rangos. Es un estado de bienestar general que se palpa de principio a fin y donde todos lo viven y se sienten artífices y beneficiarios de ese ambiente laboral.

“Desde Great Place to Work entendemos que los líderes deben preocuparse por la seguridad física y emocional de los empleados, deben instrumentar los medios para que los colaboradores cuenten con los recursos necesarios para realizar sus tareas, deben demostrar un interés genuino en los miembros de sus equipos desde un lugar centrado en lo humano y no sólo en lo estratégico del negocio. Deben predicar con el ejemplo", señaló Carlos Alustiza, CEO de Great Place to Work Argentina". A su vez, la organización debe incorporar los hábitos del bienestar en su cultura.

LM