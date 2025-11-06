Las empleadas domésticas aguardan por el cobro de sus salarios en noviembre tras los aumentos de sueldos en julio, agosto y septiembre.

De acuerdo al sitio oficial, para el anteúltimo mes, habrá los mismos salarios que los registrados en septiembre y los revelados tanto por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), como por ANSES y ARCA.

Cómo quedan los salarios de las empleadas domésticas en noviembre del 2025

Los sueldos de las empleadas domésticas quedaron de la siguiente manera:

Primera categoría – Supervisor/a

Con retiro: $3.683,21 por hora / $459.471,73 por mes. Sin retiro: $4.034,05 por hora / $511.800,22 por mes.

Segunda categoría – Tareas específicas

Con retiro: $3.487,00 por hora / $426.875,19 por mes. Sin retiro: $3.822,91 por hora / $475.184,56 por mes.

Tercera categoría – Caseros

$3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes.

Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes. Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes.

Quinta categoría – Tareas generales

Con retiro: $3.052,99 por hora / $374.541,36 por mes. Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes.

Cómo registrar a las empleadas domésticas en ARCA

Todo empleador está obligado a registrar a su personal en el sistema de ARCA, independientemente de la cantidad de horas trabajadas o del tipo de contratación. El alta se gestiona con clave fiscal, cargando los datos personales y laborales de la trabajadora: horas semanales, categoría, remuneración y domicilio laboral.

En este contexto, noviembre mantiene las mismas escalas salariales que septiembre y octubre, a la espera de una nueva negociación paritaria antes de que finalice el año.

