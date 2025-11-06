jueves 06 de noviembre de 2025
ECONOMIA
Sueldos

Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre del 2025

Los salarios de empleadas domésticas en noviembre 2025 se mantienen sin cambios. Conocé cuánto cobra cada categoría y cómo registrarlas en ARCA.

Las empleadas domésticas aguardan por el cobro de sus salarios en noviembre
Las empleadas domésticas aguardan por el cobro de sus salarios en noviembre

Las empleadas domésticas aguardan por el cobro de sus salarios en noviembre tras los aumentos de sueldos en julio, agosto y septiembre.

De acuerdo al sitio oficial, para el anteúltimo mes, habrá los mismos salarios que los registrados en septiembre y los revelados tanto por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), como por ANSES y ARCA.

Cómo quedan los salarios de las empleadas domésticas en noviembre del 2025

Los sueldos de las empleadas domésticas quedaron de la siguiente manera:

Primera categoría – Supervisor/a

Con retiro: $3.683,21 por hora / $459.471,73 por mes.

Sin retiro: $4.034,05 por hora / $511.800,22 por mes.

Segunda categoría – Tareas específicas

Con retiro: $3.487,00 por hora / $426.875,19 por mes.

Sin retiro: $3.822,91 por hora / $475.184,56 por mes.

Empleadas domésticas

Tercera categoría – Caseros

$3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes.

Cuarta categoría – Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes.

Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes.

Quinta categoría – Tareas generales

Con retiro: $3.052,99 por hora / $374.541,36 por mes.

Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes.

Cómo registrar a las empleadas domésticas en ARCA

Todo empleador está obligado a registrar a su personal en el sistema de ARCA, independientemente de la cantidad de horas trabajadas o del tipo de contratación. El alta se gestiona con clave fiscal, cargando los datos personales y laborales de la trabajadora: horas semanales, categoría, remuneración y domicilio laboral.

En este contexto, noviembre mantiene las mismas escalas salariales que septiembre y octubre, a la espera de una nueva negociación paritaria antes de que finalice el año.

MC/DCQ

