por Mirta Fernandez

El anuncio de que Cristina Fernández será candidata a vicepresidenta en una fórmula liderada por Alberto Fernández causó ayer sorpresa y desconcierto en analistas y operadores financieros. Ante la consulta de PERFIL, algunos aún atónitos pidieron tiempo para evaluar cuál será el impacto que tendrá este lunes 20 en el mercado. “La proceso y en un par de horas contesto”, “tengo que pensarlo un rato”, “sigo debatiendo en mi cabeza”, fueron algunas respuestas que grafican la perplejidad de una jugada de la ex presidenta que no estaba en el radar.

La movida de CFK tiene distintas lecturas. En función de cuál sea la mirada que predomine en los inversores, se moverán el dólar, los bonos, las acciones y el riesgo país. Las opiniones de los analistas oscilan entre un impacto neutro porque el mercado descontaba que CFK se presentaba, y escenario financiero positivo para quienes interpretan su decisión como una señal de debilidad.

◆ Norberto Sosa (Invertir en Bolsa): “Para el mercado el peor candidato es CFK , si ella se bajaba, el Gobierno quedaba mal parado para un ballottage porque casi todas las encuestas dan que a Macri ante un candidato tipo Lavagna se le complicaría mucho. Creo que mañana el mercado ni va a festejar, ni generará una caída significativa, ni presión fuerte sobre el tipo de cambio, es un poco más de lo mismo, que seguirá con la tendencia de las últimas semanas”.

◆ Diego Falcone (Cohen SA): “Se puede leer que CFK va segunda porque no le dan los números y sabe que tiene tanto rechazo en el mercado financiero que se le haría muy difícil la gobernabilidad, que está débil, con lo cual el mercado va a subir, o puede verse como una señal de fortaleza porque va con un candidato mucho más competitivo. Yo me inclino por lo débil, pero cómo reaccionará el mercado no lo sé”.

◆ Pablo Castagna (Portfolio Personal Inversiones): “La lectura es que con Alberto Fernández buscan los votos de los indecisos y de los desencantados con Macri pero ¿es el nombre indicado para esto? No veo corrida del dólar mañana, y en el riesgo país actual está descontada la CFK candidata. Volatilidad asegurada y pánico en el mercado podría haber en un futuro, si se suma el peronismo federal y se afianza la fórmula anunciada ayer”.

◆ Mauro Mazza (Bull Market Brokers): “La primera lectura es buena, no es lo mismo Macri vs. Cristina que Macri vs. Alberto Fernández con CFK en las sombras. El peronismo federal ahora tercero cómodo queda a la deriva, o cierra fila con Cristina en las sombras o converge con Macri como en 2015. Lo positivo es que esto se aclaró rápido. Uno de los miedos era extender mucho la noticia. Lo que tenga que ser que sea rápido, eso siempre pide el mercado”.

◆ Christian Buteler: “Mi primera reacción fue que era una mala noticia para CFK ser segunda, pero después digiriendo un poco más la noticia no estoy seguro, porque logra ponerse en un punto intermedio, la pregunta siempre era se presenta o no se presenta, y si era bueno o malo incluso para el Gobierno, ahora está en un punto intermedio. No estoy seguro cómo reaccionará el mercado”.

◆ Alberto Bernal (XP Securities): “La decisión tiene que ver con que CFK sabe que su imagen negativa es muy alta, pocos creerán que esto implique que CFK no va a mandar, Alberto Fernández va a ser un títere, todavía estoy debatiendo si esto es bueno o malo para los mercados, hay mucha incertidumbre si el partido justicialista va a ir unido o no, aún el panorama no es claro”.

Para Nery Persichini , de GMA Capital: “Que CFK vaya como vice no deja de ser negativo para el mercado. Quizás haya mayores ventas de activos argentinos. El dólar es más complejo porque depende de cómo se muevan las otras monedas emergentes también. Pero el BCRA puede intervenir si la volatilidad se dispara”.

◆ Mariano Sardans (FDI): “CFK es antimercado. Es una buena noticia, la señal es no mide me parece, a lo que era el cuco este es un no cuco. Creo que esto lo ven como un paso atrás, van a verlo como algo positivo, veremos igualmente la reacción cómo viene”.

◆ Matías Rajnerman (Ecolatina): “La fórmula es más competitiva que una kirchnerista propia. Por ese lado, el impacto en el dólar puede ser malo en un primer momento porque no era un rumor que daba vueltas, pero creo que debería relajar la curva de futuros porque se prevé que Alberto Fernández no tendría políticas tan confrontativas con el mercado”.

◆ Diego Martínez Burzaco (MB Inversiones): “Lo veo como una profundización del kirchnerismo puro. Eso debería favorecer a Macri pero no estoy seguro cómo lo tomará el mercado”.