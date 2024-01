Con una inflación que avanza por encima de los dos dígitos y una tasa de interés real muy negativa, la meta del Gobierno de devaluar 2% mensual comienza resquebrajarse, la propia dinámica inflacionaria horada la competitividad conseguida en base a la devaluación del 54% y proliferan las dudas en relación con la viabilidad del plan del ministro de Economía Luis Caputo.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) definió un crawling peg -deslizamiento del tipo de cambio- de 2% al mes como ancla nominal para fijar las expectativas del mercado. En simultáneo, redujo la tasa de interés de los pasivos remunerados a 100% y de los plazos fijos a 110% anual para fomentar el carry trade y, de paso, licuar la masa de pesos atrapados en el cepo cambiario.

Los primeros 14 días del año, el Banco Central sumó 2236 millones de dólares

Sin embargo, las tensiones en los dólares financieros y el posterior despertar de la brecha cambiaria dinamitaron la posibilidad de hacer la bicicleta financiera: vender moneda dura, invertir en pesos al 9% mensual frente a una devaluación administrada de 2% y sacar un jugoso rendimiento. Ante el incremento de más de 25% de las cotizaciones alternativas durante el transcurso de enero, se clausuró ese rulo financiero.

Al mismo tiempo, la ampliación del spread entre el dólar mayorista y el resto de los segmentos y el atraso del tipo de cambio reducen los incentivos de los exportadores a liquidar al generar expectativas de una nueva devaluación. Frente a ese eventual escenario, que todavía no está ocurriendo, quienes exportan optan por retener la mercadería a la espera de una mayor competitividad. En consecuencia, este fenómeno conspira contra la acumulación de reservas del BCRA, qué ya sumó más de USD 2.200 millones en enero.

Dudas entre economistas por las metas de devaluación

En diálogo con PERFIL, el director de Analytics de Ecolatina, Federico Moll, consignó que "si la inflación no se reduce en las próximas semanas, la expectativa de devaluación se empieza a activar porque la velocidad del atraso cambiario se vuelve insostenible".

A propósito de la dinámica que se vio en los últimos días, Moll señaló que "todos los agentes comienzan a entender que el crawling peg del 2% con una inflación de 15%-20% es completamente insostenible y se mueve la brecha y la oferta de dólares en el mercado formal".

En tal sentido, remarcó que la estrategia macroeconómica del oficialismo carece de instrumentos que permitan coordinar a los actores de la economía para reducir los niveles de inflación: "Es una práctica que se ha utilizado en un montón de procesos de estabilización exitosos. El Gobierno no tiene esa herramienta o no le interesa usarla. Sin esa pata, la inercia termina siendo lo suficientemente grande como para complejizar el plan económico".

Coincidió el director de Economía de la fundación Fundar, Guido Zack, al remarcar que si los precios "no moderan en febrero o a más tardar en marzo, el crawling peg al 2% va a ser cada vez más difícil mantener", y "con esos niveles inflacionarios, es muy probable que la brecha se siga ensanchando y cuando más amplia sea, más dificultades tendrá el Banco Central para transformar el superávit comercial en reservas internacionales".

Llega “Cuota Simple”, el nuevo programa que desde febrero reemplazará a “Ahora 12”

Por otra parte, el economista argumentó que el esquema de liquidación 80/20 que permite a los exportadores liquidar el 20% en el contado con liquidación "ayuda a mantener acotada la brecha justamente porque provee oferta al CCL y eso influye sobre las otras cotizaciones paralelas".

"Pero, por otro lado, le quita capacidad de acumulación de reservas al BCRA. Todo dólar que pasa por el CCL es un dólar que no pasa por el Central. Mientras mantengan el blend, proveen de oferta a los paralelos y los mantienen relativamente acotados pero el costo es una menor acumulación de reservas", alertó.

Respecto a la falta de intervención del Ministerio de Economía ante la escalada de precios, Zack opinó que "la manera de que la modificación de los precios relativos no sea tan inflacionaria es intentando una coordinación desde el sector público y como no se está haciendo, no se ve que la inflación vaya a bajar rápido".

Devaluación erosionada: la alta inflación licua la competitividad

A su turno, el jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, consideró que "el mercado está entendiendo que a partir de marzo comenzaría un ritmo bastante más elevado, cercano al 10%, coincidente con la tasa de interés". Esta mecánica enlentecería del ritmo de apreciación que se está observando.

"Si la inflación de enero se ubica en torno a 18%, el tipo de cambio pierde $3,5 por día en términos de competitividad. En la medida de que esto continúe, habrá una ralentización de la liquidación de las exportaciones como también vendrá con efervescencia la demanda de divisas por parte de importadores. A los importadores les convenía hacer carry trade esperando un tipo de cambio más atrasado mientras que a los exportadores les convenía liquidar cuanto antes para evitar la apreciación cambiaria", analizó Vitelli.

La diferencia entre el mayorista y el CCL había tocado un mínimo de 10% luego del salto cambiario de 118% aplicado por Caputo el 12 de diciembre de 2023. Con el correr de las semanas, el bache volvió a ubicarse en torno al 60%, aunque todavía alejado de los picos de 140% que alcanzó durante el gobierno de Alberto Fernández.

Los riesgos del plan oficial de cara a la cosecha gruesa

Si el Palacio de Hacienda pretende llegar a la cosecha gruesa en abril con un tipo de cambio competitivo, no puede descartarse que deba implementar una nueva corrección en el dólar oficial, aunque no sería de la magnitud del ajuste ejecutado en diciembre. En caso de que los agroexportadores perciban un atraso importante, podrían replegar las liquidaciones y limitar el flujo de divisas en el MULC.

"El renovado y gradual atraso cambiario deberá corregirse en marzo/abril, lo que causará nuevos aumentos

(aunque de menor magnitud que los de diciembre). Esa dinámica de 'serrucho' (con dos devaluaciones o deslizamientos más agresivos y su impacto en precios), aunque convergente hacia niveles más bajos de inflación hacia fin de año, sigue siendo nuestro escenario base", reza un informe de la consultora LCG.

Siguiendo esa línea argumental, el análisis remarca que el tipo de cambio real multilateral (TCRM) acumula una caída del 16,3% contra el 12 de diciembre mientras que los futuros de Rofex cotizan a $ 829,7 a fin de enero, en línea con un crawling del 2% mensual, pero la cobertura para fines de febrero y marzo "tienen implícito mayores ajustes: 6% y 18% contra hoy en cada caso".

Precios vs. salarios: la carrera inflacionaria

Por su parte, un escrito de Fundación Capital, la consultora del ex presidente del Banco Central Martín Redrado, advirtió que "ante un próximo trimestre de alta inflación que erosiona rápidamente las ganancias de competitividad tras la devaluación de diciembre, la posibilidad de sostener el crawling peg del tipo de cambio del 2% mensual se ve limitada".

"En efecto, con una política de liberalización de precios, con tasas de interés reales muy negativas y una inercia elevada, alcanzar una reducción importante en el ritmo de aumento de los precios no será tarea sencilla", evaluaron desde la firma de Redrado.

Bajo la perspectiva de los analistas económicos, el ancla cambiaria "no genera la suficiente confianza hacia delante y plantea la duda sobre cuándo saldrán de este esquema y cómo lo harán". A la vez, anticipa una bifurcación de la política económica actual: "Se bifurcan los posibles caminos en base a si esta salida es exitosa o desencadena una carrera nominal".

MFN / ds