Dia del Programador: un experto del ITBA explica qué considerar antes de elegir una carrera

Cada 13 de septiembre se celebra el Día del Programador, una de las carreras ligadas al talento IT que se posiciona como una de las profesiones más demandas en el último tiempo.

Mario Bolo, Director de Ingeniería Informática del ITBA, responde a PERFIL algunas consideraciones sobre la carrera de programación, las aptitudes necesarias y el campo de acción que tienen hoy estos profesionales.

En un contexto de escasez de talento, ¿qué beneficios se ofrecen para retener empleados clave?

¿Por qué es importante que haya más profesionales en programática?

La programación es una actividad que es totalmente cross, es decir que aplica a todo tipo de industria en sentido amplio. Hoy no hay actividad ni organización de cualquier tipo, por pequeña que sea, que no use algo de informática.

Los programas de aplicación representan funciones del negocio y, en algunos casos, son el núcleo mismo del negocio como en las empresas digitales.

¿Qué hace un Profesional de Datos? Una de las carreras más demandadas del momento

Entonces vemos como la programación es cada vez más importante para los negocios porque además hay una digitalización creciente, y por otro lado, hay falta de programadores. Todo esto nos lleva a la necesidad de fomentar que haya más personas vinculadas a la actividad.

¿Cómo estamos en la Argentina frente a esta digitalización?

Bueno, tenemos déficit de programadores. Estamos bien en el sentido de que hay muy buenas universidades e institutos terciarios que forman a muy buenos desarrolladores, sin embargo aún así tenemos un déficit de programadores. La estimación más optimista dice que quedan 5.000 puestos de estos sin cubrir ligados a la actividad por año.

¿Qué diferencia hay entre la programación de aplicación y de páginas web?

La programación de páginas web es una parte. La página es la parte con la cual el usuario interactúa, pero existe una parte que se denomina "back end" o lo que no se ve, lo que está por detrás y remite a otro área de programación.

Lo visible tiene que ver con la experiencia del usuario, nada menos. Con lo cual ambas partes son fundamentales.

Hoy en día se habla mucho del programador Full Stack que es el que puede programar tanto la página como el back end y ese es un perfil muy cotizado porque no abundan. En general los programadores se especializan en front o back end.

¿Qué tener en cuenta antes de estudiar programación?

Recomiendo ver bien en dónde estudiar, porque los institutos no son todos iguales. Si uno quiere estudiar algo para tener rápidamente salida laboral, está bien elegir cursos breves o de un año.

Sin embargo, si uno quiere entender bien todo lo que se relaciona con la programación y las técnicas más avanzadas, ahí aconsejo pensar en estudios universitarios,

Una cosa es programar una aplicación convencional y otra muy distinta es programar algo que tenga que ver con la inteligencia artificial, con blockchain que es la plataforma de las criptomonedas, o haciendo simulación de sistemas físicos en una computadora.

Cuando uno entiende a donde quiere llegar, recién ahí debe seleccionar un instituto al cual asistir, que tenga un prestigio probado en esa rama de la informática.