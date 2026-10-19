El 44% de los estadounidenses tiene problemas para pagar gastos esenciales

El 60% de los estadounidenses afirma que actualmente "no tiene ingresos suficientes para llevar el tipo de vida que desea", mientras que el 53% sostiene que "no tiene fondos de emergencia que cubran sus gastos durante tres meses", de acuerdo con un relevamiento realizado por Pew Research Center a fines de agosto.

Por otra parte, el 70% de los consultados declaró haber reducido gastos considerados "extras" en el último año, tales como salir a comer afuera, servicios de streaming u otros tipos de entretenimiento".

Además, un 27% de los encuestados reportó que no puede pagar algunas de sus facturas mensuales o que solo puede realizar pagos parciales, mientras que un 32% admite preocuparse "a diario o casi a diario por el coste de la atención médica y la cantidad de deuda que tienen".

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Dificultades para cubrir necesidades básicas

El impacto de la coyuntura se traslada con fuerza a las necesidades esenciales. Según los datos del análisis, el 44% de los estadounidenses admite haber tenido problemas para abonar al menos una necesidad básica durante los últimos doce meses.

Entre los rubros con mayor tensión presupuestaria figuran la atención médica propia o familiar (28%), el transporte diario (22%), el alquiler o hipoteca (21%) y la alimentación (20% señala haber recurrido a un banco o despensa de alimentos).

Entre los sectores de menores ingresos, este escenario se agrava drásticamente: el 71% enfrentó dificultades para costear al menos una de estas necesidades, frente al 39% en la clase media y el 13% entre los sectores de ingresos altos.

Esta vulnerabilidad empuja al endeudamiento informal o de emergencia. El informe precisa que quienes sufren dificultades para cubrir necesidades básicas recurren significativamente más a solicitar dinero prestado a familiares o amigos (50% frente al 8% del resto) y a préstamos a corto plazo o de día de pago (31% frente al 4%).

Por otra parte, el cuidado infantil representa una carga considerable para las familias con hijos menores de 18 años: el 19% enfrentó problemas para abonarlo durante el último año, cifra que se eleva al 30% en los hogares de menores recursos.

Un futuro con incertidumbre financiera

Hacia adelante, las perspectivas de la población reflejan un equilibrio entre el desaliento y la esperanza. El 41% sostiene "no tener mucha o ninguna confianza en que en el futuro dispongan de ingresos suficientes para llevar la vida que desean", superando con holgura al 22% que se manifiesta "extremadamente o muy confiado". Asimismo, un 30% declara sentirse "a menudo estancado al pensar en su situación financiera personal".

En paralelo, un 37% expresa sentirse esperanzado y un 36% satisfecho con su presente económico. La mayor inquietud de cara al largo plazo se concentra en la vejez: el 37% de los adultos en EE.UU. admite preocuparse a diario o casi a diario por su capacidad para ahorrar para la jubilación, una cifra que trepa al 48% en los sectores con ingresos más bajos.

LM