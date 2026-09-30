La economía de Estados Unidos creció más de lo previsto y la inflación sigue por encima de la meta de la Fed

La economía de Estados Unidos creció más de lo estimado en el segundo trimestre, mientras la inflación se mantuvo estable en agosto y la creación de empleo privado repuntó durante septiembre, según informó la Agence France-Presse (AFP).

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El Departamento de Comercio revisó este miércoles al alza el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) hasta el 2,2%, mientras el índice de precios PCE se mantuvo en 3,4% interanual, en momentos en que la Reserva Federal sigue de cerca la evolución de los precios y del mercado laboral para definir sus próximos movimientos de tasas.

La revisión del PIB implicó una mejora de 0,7 puntos porcentuales respecto de la estimación anterior para el segundo trimestre. De acuerdo con la Oficina de Análisis Económico (BEA), el avance estuvo impulsado por el gasto de los consumidores, la inversión y las exportaciones, mientras que las importaciones —que se restan en el cálculo del producto— también aumentaron.

El Departamento de Comercio también corrigió al alza el desempeño de la economía durante el primer trimestre, desde 2,1% hasta 2,5%. Según consignó AFP, esa modificación respondió principalmente a revisiones positivas del gasto de los consumidores y de las exportaciones de servicios, mientras que los nuevos cálculos dejaron una expansión mayor a la estimada inicialmente durante la primera mitad del año.

El PIB de Estados Unidos creció más de lo previsto

Al analizar el segundo trimestre por sectores, los datos oficiales mostraron que entre las actividades que más contribuyeron al crecimiento estuvieron el rubro inmobiliario, la información, la fabricación de bienes duraderos y las finanzas y los seguros. En sentido contrario, el transporte, el comercio minorista y la fabricación de bienes no duraderos registraron retrocesos.

Los analistas también vincularon una parte de la revisión al desempeño de los sectores expuestos al auge de la inteligencia artificial. “Las revisiones anuales muestran que la IA ha contribuido más al crecimiento y menos a la inflación en los últimos años de lo que se pensaba”, afirmó Michael Pearce, economista jefe para Estados Unidos en Oxford Economics, en declaraciones recogidas por AFP.

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Los nuevos números se conocieron en la antesala de las elecciones legislativas de noviembre, con la situación económica entre los temas centrales para los votantes. Sin embargo, el avance del PIB convive con señales de preocupación entre los hogares: el índice de confianza del consumidor elaborado por Conference Board cayó 6,7 puntos en septiembre, hasta 81,9 unidades, su nivel más bajo desde comienzos de abril de 2014.

La inflación se mantuvo en 3,4% y la Fed mira los próximos datos

En paralelo, la inflación PCE, el indicador utilizado como referencia por la Reserva Federal, se ubicó en 3,4% interanual en agosto, sin cambios frente a julio luego de una revisión de los datos del mes anterior. Inicialmente se había informado para julio una variación del 3,7%, según detalló AFP, mientras que la inflación PCE subyacente —que excluye los precios volátiles de la energía y los alimentos— quedó en 3% interanual.

La inflación continúa así por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. A comienzos de septiembre, el banco central estadounidense subió las tasas de interés por primera vez en tres años y las llevó a un rango de entre 3,75% y 4%, mientras los mercados siguen de cerca cada nuevo indicador para anticipar si habrá otro incremento antes de que termine el año.

Kevin Warsh, Presidente del Sistema de la Reserva Federal

Bernard Yaros, de Oxford Economics, consideró que los nuevos datos del PCE difícilmente lleven a la Fed a flexibilizar su política monetaria, especialmente ante las presiones inflacionarias derivadas de la guerra con Irán.

Un directivo de la Reserva Federal había señalado el martes a AFP que no existía “urgencia” para volver a incrementar las tasas, aunque sostuvo que podría ser necesaria una nueva suba antes de fin de año.

El empleo privado repuntó, pero cayó la confianza de los consumidores

A los datos de actividad e inflación se sumó una mejora en la contratación privada durante septiembre. La firma ADP informó que las empresas crearon 90.000 puestos de trabajo, frente a los 38.000 registrados en agosto, cuando se había observado el ritmo más lento del año. La cifra superó las expectativas y será uno de los antecedentes que observarán los mercados antes de la publicación de los datos oficiales de empleo prevista para el viernes.

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El analista Matthew Martin sostuvo que los números de ADP subrayan “la fortaleza del mercado laboral” y consideró que respaldarán las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal para controlar la inflación. Según AFP, la estabilidad que mostró el mercado laboral durante el año permitió hasta ahora que la Fed concentrara su atención principalmente en la evolución de los precios.

La contracara apareció en la confianza de los consumidores, que cayó a su menor nivel en 12 años. Dana Peterson, economista jefe del Conference Board, señaló que las respuestas de los encuestados fueron “mayoritariamente pesimistas” y destacó el creciente peso de las preocupaciones por los precios, el costo de bienes y servicios y, particularmente, el petróleo y la gasolina.

GZ