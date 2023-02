El agro aporta el 67% de las exportaciones de la Argentina

El año pasado dejó un récord de exportaciones agroindustriales para la Argentina: casi US$ 60.000 millones ingresaron al país, lo que representa un 8,5% más que en el 2021. Algunas cadenas aumentaron sus exportaciones, como la láctea (24%), carnes (17%) y granos (9%).

Sin embargo, las economías regionales que, configuran un conjunto de sectores económicos que funcionan de manera similar y sufren los mismos problemas, cayeron un 5%. La información se desprende del Monitor de Exportaciones que ejecuta la Fundación FADA semestralmente.

Así las cosas, el documento sostiene que siete de cada 10 dólares por exportación provienen de las cadenas del agro, explicando el 67% de las exportaciones que realiza la Argentina.

Los complejos que más aumentaron sus exportaciones en dólares son: cebada (71%), girasol (42%); trigo (35%); avícola (24%); lácteo (24%); yerba (19%) y carne de vaca (19%).

Asimismo, el documento concluyó que en el 2022 la Argentina registró un superávit de US$ 7.000 millones, un 53% menos que en 221, principalmente por el incremento de las importaciones.

“Muchas ramas de actividad presentan un balance deficitario, mientras que solo 3 presentan superávit: agroindustria, minería y transporte”, explican los economistas de FADA. “Lo curioso es que si vemos los saldos, en el caso de minería es de US$ 1.040 millones y transporte US$ 373 millones. En el caso de la agroindustria es un total de US$ 49 mil millones, gana por goleada”, señala Nicolle Pisani Claro, economista de la Fundación.

El agro abastece y exporta

De todo lo que producen las cadenas agroindustriales, en promedio y según el Monitor, el 54% es para consumo interno y el otro 46% es para exportación.

El Monitor sostiene que de las carnes que se producen en el país: el 99% del cerdo queda para el consumo interno y solo el 1% se exporta. En el caso de la carne pollo el 90% queda y el 10% va al mundo. El 71% de la carne de vaca es para los argentinos y el 29% se vende afuera. Por último, respecto a la carne ovina, el 63% queda en el mercado interno mientras que el 37% se exporta.

“Los productos agroindustriales salen desde cada rincón del país, es una actividad totalmente federal. Cada rincón de la Argentina tiene miles de trabajadores que se especializan en las producciones de esa región”, señala David Miazzo, economista de FADA.

Y agrega: “Así, podemos ver que en la Patagonia lo que más se exporta son los rubros pesqueros, peras y manzanas. En la región pampeana son mayoría soja, maní, girasol, maíz, trigo, cebada, carne de vaca, lácteos y carne aviar. En cuyo prevalece la cadena vitivinícola. En el NEA lo que más se exporta es el complejo forestal, té, yerba y arroz. Por último, en el NOA se especializan en limón, porotos, y garbanzos”.

“Si descubrimos que el 46% de lo que producimos lo exportamos, es imposible no pensar en los miles hogares que se sustentan gracias a eso y en la cantidad de mesas del mundo en las que estamos”, agrega el economista.

En 95 países disfrutan de los vinos y mostos argentinos. El maíz llega a 84 países. La carne de vaca está en la mesa de 51 países. En total, con los productos argentinos llegan a 155 países, más del 80% de los países del mundo.

¿Cuáles son los principales compradores de la Argentina?

De acuerdo con el informe, los principales compradores son: Brasil que compra arroz, leche, legumbres, peras, manzanas y trigo. China que importa carne aviar, de res y cebada; India, girasol y soja; Estados Unidos, limón, vino té, forestal; Vietnam importa maíz; Países Bajos maní, Siria yerba mate, España productos de pesca, Costa de Marfil cerdo y Alemania, lanas.

Según el estudio de FADA en cuanto a la concentración de destinos, se concluye que, en promedio, el 63% de las exportaciones agroindustriales se vende a los primeros 5 países compradores. “Es un dato relevante, ya que las cadenas con menor concentración de destinos tienen una menor dependencia para la colocación de sus productos en el mercado internacional”, explica Pisani Claro.

¿Qué esperar para el 2023?

“En términos de demanda internacional las perspectivas para 2023 son negativas; en competitividad cambiaria neutras; en oferta exportable negativas; y en precios negativas”, sostienen desde FADA.

“Se espera un 2023 con menor nivel de exportaciones respecto a 2022, principalmente debido a la sequía, no solo en granos sino también en otros productos como carne y leche. Con estas perspectivas, se podrían estimar exportaciones de las cadenas agroindustriales cercanas a los US$ 47.000 millones para 2023, unos US$ 13.000 millones más bajas que en 2022”, agregó el documento.

