El Banco Central acusó a la AGN de buscar "desprestigiar a la conducción con fines puramente políticos"

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acusó a la Auditoría General de la Nación (AGN) de querer desprestigiar a su conducción con fines políticos por señalar que la autoridad monetaria había perdido US$ 1.023 millones en 2025 debido a un “error de cálculo” en una especulación con el precio internacional del oro.

En un comunicado, el Central indicó que durante el ejercicio 2025, su posición en oro arrojó un resultado neto positivo de US$ 2.505 millones y que “las operaciones financieras con oro registradas en 2025 forman parte de la política de cobertura que el BCRA implementa sobre su posición en oro".

El organismo que conduce Santiago Bausili explicó que estos instrumentos conllevan un costo como en cualquier operación de cobertura, es decir que “en años en los que el oro muestra un desempeño favorable —tal como ocurrió en 2025—, los derivados financieros que actúan como seguro suelen registrar un resultado negativo. Este comportamiento responde a la naturaleza misma de la cobertura: el activo subyacente presenta una ganancia, mientras que el instrumento de protección absorbe una pérdida".

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El organismo indicó que las coberturas realizadas en 2025 forman parte de prácticas que se llevan adelante desde lleva adelante desde 2007. “De hecho, entre 2007 y 2011, los pagos realizados por coberturas de características similares representaron, en relación con el valor de mercado del oro en cartera, casi el doble de los pagos efectuados en 2025. En este contexto, durante el período 2007-2011, la AGN no formuló observaciones sobre la estrategia de cobertura utilizada ni sobre los pagos asociados”.

Para el Central, “como queda en evidencia, la actual conducción de la AGN se encuentra abocada a desprestigiar a la conducción del BCRA, con fines puramente políticos. El desvío de las funciones de la AGN por motivos políticos socava la institucionalidad de la entidad".

Y agregó: "Es claro en su último comunicado en el que se menciona a las operaciones citadas como operaciones de cobertura, pero a la hora de sintetizar la información se las caracteriza como especulativas. Una operación financiera no puede ser de cobertura y especulativa a la vez".

El informe de la AGN

El reporte indica que durante el ejercicio 2025, la tenencia de oro adquirido en las gestiones de Alfonso Prat Gay y Mercedes Marco del Pont "registró una ganancia patrimonial de más de $8 billones, explicada solamente por la suba internacional". En ese año, bajo la actual gestión de Santiago Bausili y con fines de cobertura, "el BCRA concertó operaciones de derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas como bien de respaldo (subyacente)", que generaron una pérdida de $1,5 billones, que equivalen US$ 1.023 millones, pagados con divisas de la autoridad monetaria.

El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, indicó que las pérdidas se componen de US$ 960 millones de resultado negativo de las mencionadas operaciones y US$ 62,8 millones correspondientes a primas de opciones.

"En síntesis, el Banco Central realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró en el cálculo y arrojó una pérdida de US$ 1.023 millones, según surge de las registraciones contables", añadió Olmos.

El presidente de la AGN agregó que Olmos señaló que "desde que se auditan los estados contables del Banco Central por parte de esta auditoría, nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo, como las mencionadas operaciones de derivados que han generado esta pérdida por parte de la entidad".

LM