El Banco Central compró US$ 4.300 millones en el primer trimestre

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta última rueda, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 140 millones.

En el balance, las reservas internacionales brutas cayeron fuertemente y llegaron a los US$ 42.091 millones, con una baja de US$ 1.290 millones respecto a la última jornada. La caída en el nivel de reservas responde a movimientos técnicos de divisas que los bancos retiran de cuentas del BCRA con el cierre del ejercicio mensual -y por lo tanto dejan de contabilizarse como reservas- y que van a reintegrarse a los activos en el inicio del nuevo mes.

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Otro factor clave a la hora de explicar este descenso fue la baja en las cotizaciones de activos como el oro, en medio de un contexto favorable para el dólar en el mundo por el conflicto bélico.

Así, las reservas brutas cayeron US$ 3.475 millones en marzo (-7,6%), mientras que crecieron en US$ 924 millones (+2,2%) en el balance trimestral, desde los US$ 41.167 millones del cierre de 2025.

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 58 ruedas y suma compras por US$ 4.386 millones desde que comenzó el año.

Respecto al ritmo de compra de reservas, el licenciado en Administración y Magister en Finanzas, Andrés Reschini, sostuvo que "el BCRA inició el año comprando divisas a un ritmo más acelerado de lo que se esperaba y eso fue una buena señal para el mercado. Ahora bien, en materia de reservas netas seguimos en una posición relativamente frágil. El Tesoro ha adquirido buena parte de las compras de la autoridad monetaria para cancelar compromisos y eso, entre otros factores, hace que la acumulación sea mucho menor a las compras".

"Ya estamos en las puertas de la cosecha gruesa y, debido a que la guerra a endurecido las condiciones financieras globales alejando a Argentina de los mercados internacionales de crédito, cobra más relevancia la compra de divisas. Entonces, habrá qué ver cómo evoluciona el tema de Medio Oriente y la magnitud de las compras que pueda realizar BCRA durante la cosecha para tener un panorama más acabado de la sostenibilidad de la apreciación cambiaria", agregó.

En el acumulado del año, las reservas suben US$ 926 millones. Según lo que informó el economista Federico Machado en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ -1.514 millones".

En el primer trimestre de año, las compras alcanzan un total de 4.386 millones de dólares. La presente se trató de la segunda serie histórica para un primer trimestre del año, detrás de los US$ 8.512 millones del período enero-marzo de 2024.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

A cuanto cerró el dólar

Este martes 31 de marzo, el dólar oficial cerró a $1.355 para la compra y a $1.405 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.382. El dólar Blue cerró a $1395 para la compra y a $1.415 para la venta.

FN