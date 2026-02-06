El comercio con Brasil se redujo casi un 20% en enero y registró caída interanual por cuarto mes consecutivo

El comercio bilateral entre Argentina y Brasil volvió a caer en enero de 2026, según el último informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que relevó una baja interanual del 19,8% en el intercambio entre ambos países, impulsada por una fuerte contracción tanto de las exportaciones como de las importaciones, en un contexto de menor dinamismo comercial al inicio del año.

De acuerdo con el informe, el intercambio comercial totalizó u$s 1681 millones en el primer mes de 2026, una cifra sensiblemente inferior a los u$s 2097 millones registrados en enero de 2025. La caída interanual se acumuló por cuarto mes consecutivo y reflejó un retroceso significativo en el flujo comercial entre los dos principales socios del Mercosur.

Las exportaciones argentinas hacia Brasil alcanzaron en enero los u$s 766 millones, lo que representó una baja interanual del 13,5% y marcó el séptimo mes consecutivo de retroceso. Además, las ventas externas también se redujeron 28,2% en comparación con diciembre de 2025, profundizando la tendencia negativa.

En paralelo, las importaciones desde Brasil sumaron u$s 915 millones, con una caída del 24,5% respecto de enero de 2025, tercera baja consecutiva en términos interanuales. Frente a diciembre del año pasado, las compras externas también descendieron 12,2%, contribuyendo a la contracción del intercambio bilateral.

Como resultado de esta dinámica, el saldo comercial fue deficitario para Argentina en u$s 149 millones, lo que significó un retorno al terreno negativo tras el superávit registrado en diciembre de 2025. De esta manera, 2026 comenzó con déficit comercial con Brasil, aunque de menor magnitud que en enero de 2025, cuando el rojo había sido de u$s 326 millones.

Según el detalle del informe, la caída de las exportaciones argentinas (13,5%) se explicó principalmente por menores envíos de trigo y centeno, vehículos automotores de pasajeros y de mercaderías, productos lácteos y polímeros de etileno. En tanto, la baja de las importaciones (24,5%) respondió a una menor compra de partes y accesorios para vehículos, automóviles terminados, papel y cartón, y minerales de hierro, en un escenario de ajuste del comercio bilateral.

Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (u$s 5755 millones) y Estados Unidos (u$s 3068 millones) y Alemania (u$s 1101 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (u$s 6472 millones) y Estados Unidos (u$s 2400 millones).

La CAC apoyó el acuerdo comercial con EE.UU.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó a través de un comunicado su “satisfacción” ante la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos, que dio a conocer esta semana el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

En la misiva de la cámara informaron que “la Entidad considera que el flamante entendimiento, que se inscribe en un proceso de reinserción de la Argentina en el escenario global, es un importante avance en la dirección correcta”.

El presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman, declaró: “Un análisis pormenorizado del texto del acuerdo –al que aún no hemos accedido– demandará tiempo, por lo que no estamos en condiciones de hacer una evaluación detallada”, sin embargo, acotaron: “consideramos muy positivo que se estrechen lazos con la principal potencia económica mundial. Estados Unidos es la nación líder del mundo libre, con quien compartimos valores y con quien tenemos múltiples oportunidades de intercambios mutuamente beneficiosos que podemos aprovechar”.

A la vez, el titular de la CAC señaló: “Un acuerdo de esta naturaleza impulsará el vínculo bilateral. Un entendimiento que facilite este tipo de vinculaciones es positivo para ambas partes. Que Argentina se asocie a una nación como EE.UU. colaborará con el proceso de normalización de la economía, permitiéndonos acelerar el paso hacía ese progreso al que aspiramos”.

