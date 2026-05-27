miércoles 27 de mayo de 2026
ECONOMIA
Informe privado

El consumo no repunta: alimentos, limpieza e higiene volvieron a caer en abril 2026

El comercio electrónico fue el único canal con fuerte crecimiento, mientras que las farmacias apenas lograron mantenerse estables. Las consultoras advierten que la pérdida de poder adquisitivo y el mayor peso de los servicios siguen condicionando el gasto de los hogares.

Supermercado 21052026
Supermercado | AFP

El consumo masivo volvió a mostrar señales de debilidad en abril y profundizó la caída en las ventas de alimentos, bebidas, artículos de higiene, cosmética y limpieza del hogar en todos los canales comerciales. Según un informe de la consultora Scentia, el retroceso se produjo tanto en la comparación interanual como frente a marzo, pese a la desaceleración de la inflación registrada durante el cuarto mes del año.

Fuerte caída del consumo en shoppings y supermercados

De acuerdo con el relevamiento, las ventas cayeron 3,8% respecto de abril de 2025 y 4,7% en comparación con marzo. Con estos resultados, el consumo acumuló en el primer cuatrimestre del año una contracción del 3,3%.

Consumo mayorista Scentia

El informe destaca que las grandes cadenas de supermercados volvieron a ser las más afectadas, con una baja de 4,5% tanto en la medición interanual como en la mensual. También registraron retrocesos los autoservicios independientes, los kioscos y almacenes y los mayoristas.

En la comparación con abril del año pasado, los únicos canales que mostraron crecimiento fueron el comercio electrónico y las farmacias. El e-commerce avanzó 40,4%, consolidándose como el único segmento con fuerte expansión en un contexto de consumo deprimido, mientras que las farmacias apenas crecieron 0,1%.

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Por el contrario, los autoservicios independientes sufrieron una caída del 3%; los kioscos y almacenes retrocedieron 4,8%; y los mayoristas registraron una merma del 4,5% en sus ventas interanuales.

Todos los canales registraron bajas frente a marzo

En la comparación mensual, todos los canales comerciales mostraron resultados negativos durante abril, incluso el comercio electrónico, que cayó 0,1%. Desde Scentia atribuyeron parte de esa baja a que marzo tuvo un día más de actividad comercial.

Tendencias de consumo Scentia

Los autoservicios independientes registraron una caída mensual del 2,2%, mientras que las farmacias retrocedieron 9,4%. Los kioscos y almacenes bajaron 6,6%, los mayoristas 4,3% y las grandes cadenas de supermercados 4,5%.

Qué rubros crecieron y cuáles fueron los más afectados

El análisis por categorías mostró comportamientos dispares según el tipo de producto.

Las bebidas fueron el único rubro que registró crecimiento interanual: las bebidas con alcohol subieron 6,7% y las sin alcohol avanzaron 4%.

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Por último, en el resto de las categorías predominaron las caídas.

Los productos “impulsivos” encabezaron las bajas con una retracción del 12%, seguidos por “perecederos” con 7,8%; “desayuno y merienda” con 7,6%; “limpieza de ropa y hogar” con 5,9%; “alimentación” con 3,6%; e “higiene y cosmética” con 0,3%.

GZ / lr

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