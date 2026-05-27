El consumo masivo volvió a mostrar señales de debilidad en abril y profundizó la caída en las ventas de alimentos, bebidas, artículos de higiene, cosmética y limpieza del hogar en todos los canales comerciales. Según un informe de la consultora Scentia, el retroceso se produjo tanto en la comparación interanual como frente a marzo, pese a la desaceleración de la inflación registrada durante el cuarto mes del año.

Fuerte caída del consumo en shoppings y supermercados

De acuerdo con el relevamiento, las ventas cayeron 3,8% respecto de abril de 2025 y 4,7% en comparación con marzo. Con estos resultados, el consumo acumuló en el primer cuatrimestre del año una contracción del 3,3%.

El informe destaca que las grandes cadenas de supermercados volvieron a ser las más afectadas, con una baja de 4,5% tanto en la medición interanual como en la mensual. También registraron retrocesos los autoservicios independientes, los kioscos y almacenes y los mayoristas.

En la comparación con abril del año pasado, los únicos canales que mostraron crecimiento fueron el comercio electrónico y las farmacias. El e-commerce avanzó 40,4%, consolidándose como el único segmento con fuerte expansión en un contexto de consumo deprimido, mientras que las farmacias apenas crecieron 0,1%.

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Por el contrario, los autoservicios independientes sufrieron una caída del 3%; los kioscos y almacenes retrocedieron 4,8%; y los mayoristas registraron una merma del 4,5% en sus ventas interanuales.

Todos los canales registraron bajas frente a marzo

En la comparación mensual, todos los canales comerciales mostraron resultados negativos durante abril, incluso el comercio electrónico, que cayó 0,1%. Desde Scentia atribuyeron parte de esa baja a que marzo tuvo un día más de actividad comercial.

Los autoservicios independientes registraron una caída mensual del 2,2%, mientras que las farmacias retrocedieron 9,4%. Los kioscos y almacenes bajaron 6,6%, los mayoristas 4,3% y las grandes cadenas de supermercados 4,5%.

Qué rubros crecieron y cuáles fueron los más afectados

El análisis por categorías mostró comportamientos dispares según el tipo de producto.

Las bebidas fueron el único rubro que registró crecimiento interanual: las bebidas con alcohol subieron 6,7% y las sin alcohol avanzaron 4%.

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Por último, en el resto de las categorías predominaron las caídas.

Los productos “impulsivos” encabezaron las bajas con una retracción del 12%, seguidos por “perecederos” con 7,8%; “desayuno y merienda” con 7,6%; “limpieza de ropa y hogar” con 5,9%; “alimentación” con 3,6%; e “higiene y cosmética” con 0,3%.

GZ / lr