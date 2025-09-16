Tras el revés electoral que sufrió el Gobierno en la provincia de Buenos Aires, el riesgo país experimentó una disparada de 325 puntos básicos en las últimas seis ruedas. El indicador exhibe el surgimiento de dudas en el mercado respecto a la capacidad del pago de deuda por US$ 4.000 millones que vence a comienzos de enero de 2026. La incertidumbre política por el magro resultado del oficialismo en las urnas suma otra dosis de volatilidad que también se cristaliza en una venta de títulos públicos.

El riesgo país, elaborado por el banco estadounidense JP Morgan, refleja la diferencia entre la tasa de interés que pagan los bonos de un país frente a los títulos del Tesoro estadounidense, considerados libres de riesgo. El último dato disponible marcó 1.231 puntos básicos, el mayor nivel en casi un año y muy por encima de los 906 previos a los comicios bonaerenses.

Las reservas del Banco Central perforaron los US$ 40.000 millones y crece la incertidumbre en el mercado

Se disparó el riesgo país

En esencia, el índice funciona como el reflejo inverso de la cotización de los papeles soberanos: cuando estos se valorizan, el indicador retrocede; si pierden precio, la prima de riesgo se incrementa. A comienzos de año, el EMBI (Emerging Markets Bond Index) marcó su mínimo en la gestión Milei al ubicarse en 560 puntos básicos. Desde entonces, inició una escalada que lo empujó nuevamente hacia la zona de los 1.200 puntos.

Si bien la variable arrastra un rezago de un día y los títulos argentinos rebotaron hasta 6% este martes, por lo que se espera que se reduzca el miércoles, la evolución de las semanas anteriores da cuenta del crecimiento de la desconfianza de los inversores en el programa económico.

Aunque se sustenta principalmente en indicadores económicos, funciona también como un reflejo de la coyuntura política, dado que reacciona con rapidez a cada cambio en esa arena. Para la administración libertaria, bajar el riesgo país no representa únicamente un objetivo financiero, sino una condición indispensable para recuperar el acceso al crédito internacional y volver a financiarse en el exterior con tasas razonables.

No obstante, el índice se mantiene elevado, incluso con la obsesión fiscalista y el pago a tiempo de los compromisos financieros con bonistas privados y organismos internacionales. Con la cifra actual, Argentina debería emitir deuda a una tasa superior al 16% anual, un porcentaje que duplica el nivel recomendado por el consenso de los economistas.

Los riesgos que entrevén los analistas

En diálogo con PERFIL, el director asociado de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi, remarcó que el riesgo país "ya venía alto" debido a que el Gobierno "se focalizó mucho en la corrección de la parte fiscal de la economía y no le prestó tanta atención al sector externo, a la acumulación de reservas; en algún sentido, abusó de la apreciación del tipo de cambio para bajar la inflación".

"Después de la elección de Buenos Aires, el mercado empieza a poner en precio que existe una posibilidad de que en 2027 no gane un gobierno promercado y gane un gobierno más 'populista'. Eso se juntó con la suba del tipo de cambio muy cerca de la banda en un marco donde el BCRA no está acumulando reservas y, si el dólar sobrepasa la banda, podría vender parte de las pocas reservas que tenemos", reflexionó Menescaldi.

Desde su perspectiva, el equipo económico debe ejecutar un giro de timón en la política cambiaria y monetaria: explicitar una meta de compra de divisas, aunque el tipo de cambio sea más alto y, al mismo tiempo, aceptar un poco más de inflación.

En cuanto al horizonte de vencimientos de deuda con bonistas privados por US$ 4.000 millones, el economista no descartó que se utilicen los dólares del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la medida en que se pueda recomponer ese stock más tarde mediante una vía alternativa.

Por su parte, el economista Juan Manuel Telechea sostuvo que "por más que el Gobierno insista con el 'riesgo kuka', cuando uno mira la evolución del riesgo país de Argentina y la compara con el resto de los países emergentes, se venían comportando de una manera similar hasta mayo/junio".

El riesgo país, las bandas de flotación y las previsiones de una "tensa calma" del mercado para lo que viene

"Fue entonces cuando empezaron a aparecer las tensiones en el mercado cambiario, la eliminación de las LEFI y, a partir de ahí, el gran problema que hubo con las tasas de interés. Gran parte del alza del riesgo país se debe a estas cuestiones, vinculadas a la economía doméstica que reflejan una tensión y un nivel de incertidumbre muy alto, apalancado por las elecciones y por las dudas que hay respecto a cómo va a seguir el programa económico", sumó.

A su juicio, para que el riesgo país baje es condición necesaria que el elenco gobernante demuestre capacidad de pago de sus compromisos financieros: "Los vencimientos de enero de 2026 deberían ser pagados con dólares que haya acumulado previamente el Tesoro. Hoy, los dólares que tiene en la cuenta no son suficientes. Ni hablar si hubiera ventas por parte del Banco Central si el dólar llegara al techo de la banda".

Desde una óptica financiera, el analista de la consultora F2, Andrés Reschini, indicó que "el mercado incrementa las chances de incobrabilidad, que se reflejan en la suba del riesgo país, debido a que el Tesoro no logra acumular divisas, tampoco BCRA y con un Congreso adverso y un resultado electoral en Buenos Aires peor a lo esperado".

"Se hace menos probable que se logren reformas de fondo necesarias para que lleguen flujos de inversiones. Entonces el mercado se aleja del riesgo local. Si el Tesoro se pone del lado de la demanda en el mercado cambiario, el tipo de cambio se incrementará y superará la banda superior", advirtió.

A modo de cierre, Reschini reflexionó que las colocaciones de deuda en el mercado voluntario de deuda son "muy poco probables" en el escenario actual. "Un shock de confianza podría atraer un influjo de inversiones pero habrá que ver si se da y en ese caso si resulta suficiente. Las privatizaciones parecen ser una fuente de financiamiento del Estado que están intentando acelerar. Pero las dudas no se disipan", concluyó.

