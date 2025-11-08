El déficit comercial con Brasil, el segundo más alto en 26 años

El déficit comercial con Brasil alcanzó los US$ 401 millones en octubre y el rojo asciende en el año a US$ 5.098 millones. No solo no se registraba un valor superior a los US$ 5 mil millones en los primeros diez meses del año desde 2017, sino que el guarismo marcó el segundo registro más alto desde 1999.

El negativo bilateral con el país vecino creció en US$ 4.922 millones este año. En 2024, la pérdida en el intercambio había sido de apenas US$ 175 millones, de acuerdo a un análisis elaborado por la consultora Abeceb, que dirige Dante Sica.

El principal factor que contribuyó fue la caída del 13,5% interanual de las exportaciones, que se acentuó contra septiembre (que había sido del 2,8%), pero en línea con las fuertes reducciones en agosto (11,8%) y julio (8,2%). Las ventas a Brasil alcanzaron los US$ 1.238 millones en el décimo mes y en el acumulado cayeron 3,2% frente a 2024.

Por el otro lado, las importaciones subieron 5,7% interanual a US$ 1.639 millones en octubre. El monto fue el más bajo en catorce meses. En el acumulado, en cambio, crecieron 40,3% las compras a Brasil respecto a igual tramo del año pasado, lo cual lo pone como el período de diez meses con mayor crecimiento importador en 15 años.

El intercambio bilateral con el país vecino alcanzó los US$ 2.878 millones entre exportaciones e importaciones, según el informe. El flujo comercial en el décimo mes del año implicó una baja de 3,5% superior al de igual mes del año pasado y representó la primera baja interanual desde agosto de 2024.

Los últimos datos oficiales mostraron que China reemplazó a Brasil como principal socio comercial de Argentina. En septiembre, el intercambio de bienes con el país asiático arrojó un monto de US$ 3.109 millones entre exportaciones (US$ 1.293 millones) e importaciones (US$ 1.816 millones), según el Indec. De esta manera, superó el flujo con el país vecino que implicó US$ 2.892 millones en el noveno mes del año.

Hacia adelante. Para el último bimestre del año, el estudio estima que la elevada base de comparación para las importaciones del cuarto trimestre de 2024 “augura tasas de crecimiento más moderadas” que las evidenciadas en el primer tramo del año. Con todo, el año 2025 cerraría con un déficit bilateral total en torno a los US$ 6 mil millones, según estimaciones de la consultora.

“Para el último bimestre del año, no visualizamos un cambio de tendencia significativa del comercio bilateral, en un contexto de un tipo de cambio real que se mantendría relativamente estable en un contexto de mantenimiento del esquema de bandas y un nivel de actividad en moderada recuperación”, añadió Abeceb.

Por el lado de Brasil se espera un cuarto trimestre de actividad más moderada, en un contexto de tasas que siguen en terreno elevado (15,0%). A su vez, el análisis resaltó que “una inflación lentamente en baja irá presionando sobre los salarios”, como así también habrá que seguir de cerca el conflicto comercial que mantiene con Estados Unidos.

“Un factor favoreciendo la balanza comercial es que el real, gracias al fuerte diferencial de tasas con el resto del mundo, se ha apreciado un 12% nominal en lo que va del año. Por ende, el tipo de cambio real bilateral con Brasil ha mejorado un 35% desde 2024”, concluyó el documento.