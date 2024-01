El Directorio del FMI se reunirá el 31 de enero para aprobar la revisión del acuerdo con Argentina

El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá el miércoles 31 de enero para la aprobación de la séptima revisión del Programa de Facilidades Extendidas.

En caso de aprobarse, como se espera que ocurra desde el gobierno argentino, se desembolsarían US$ 4.700 millones para el país con los que se podrá hacer frente a los vencimientos que operan justamente el mismo 31 de enero y el 1 de febrero.

"Luego del acuerdo con el FMI a nivel de staff en el marco de la séptima revisión del Programa de Facilidades Extendidas, el Board del organismo mantendrá un encuentro el próximo miércoles 31 de enero para tratar el caso de Argentina", informaron fuentes oficiales del Ministerio de Economía.

Tras la reunión de los técnicos del FMI con el equipo económico argentino el 10 de enero, el organismo informó que “se alcanzaron entendimientos sobre un conjunto reforzado de políticas para restaurar la estabilidad macroeconómica y volver a encarrilar el programa actual, ya que los objetivos clave del programa no se alcanzaron por amplios márgenes debido a los graves reveses políticos del gobierno anterior”.

“La nueva administración ya está implementando un ambicioso plan de estabilización, basado en una gran consolidación fiscal inicial, junto con acciones para reconstruir las reservas, corregir desajustes de precios relativos, fortalecer el balance del banco central y crear un sistema más simple, basado en reglas y orientado al mercado. economía orientada. También prevé la ampliación de la asistencia social para proteger a los más vulnerables”, indicó el comunicado del organismo de crédito internacional.

Relación entre Javier Milei y Kristalina Georgieva

Durante el Foro de Davos, el presidente Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, encuentro que se desarrolló en un clima de extrema cordialidad y optimismo.

Georgieva, calificó de "muy buena" a la reunión que mantuvo en Davos con el presidente Milei y dijo que durante el encuentro ambos hablaron "sobre los profundos desafíos económicos y sociales de la Argentina".

El próximo 31 de enero Argentina debe pagar US$ 1.950 en concepto de capital y el 1 de febrero otros US$ 850 millones en intereses que no podrían postergarse hasta fin de mes como en ocasiones anteriores.

