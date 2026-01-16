El dólar oficial cierra la semana en baja

El dólar oficial y los tipos de cambio financieros profundizan su retroceso y alcanzan este viernes 16 de enero los valores más bajos de las últimas semanas, en un contexto de menor presión cambiaria y con el nuevo régimen de bandas móviles ya en pleno funcionamiento.

En la pizarra del Banco Nación, el dólar oficial cotiza a $1.465 para la venta, consolidando una tendencia bajista que se mantiene desde comienzos de la semana. En paralelo, el dólar blue también registra una caída y se consigue a $1.505 en el mercado informal.

El BCRA encadenó otra compra y ya suma más de u$s 550 millones en la primera quincena de enero

Entre los dólares financieros, el MEP opera en torno a los $1.471, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.509, ambos con descensos que reflejan una menor demanda de cobertura en moneda dura.

Desde enero comenzó a regir el nuevo esquema cambiario impulsado por el Gobierno, que introdujo un sistema de flotación administrada con bandas móviles. Bajo este régimen, el dólar oficial puede moverse dentro de una banda que se ajusta por inflación, con un rezago de dos meses, reemplazando el esquema previo de ajuste fijo del 1% mensual. A partir de ahora, la dinámica del tipo de cambio oficial queda atada a la evolución del IPC que publica el INDEC.

En tanto, las acciones integrantes del panel Merval suben 1,4% y afianzan la tendencia al alza al promediar la rueda de este viernes.

El mismo comportamiento muestran los ADRS de empresas argentinas que operan en Nueva York, al tiempo que los bonos de la deuda pública ofrecen márgenes positivos y el Riesgo País cae a 560 puntos, acercándose al menor registro que tuvo en 2026 cuando tocó los 553 puntos básicos el 2 de enero pasado.

Cuáles son los motivos que explican la baja del dólar

Para Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group, la desaceleración del tipo de cambio observada en las últimas semanas está vinculada a un cambio en la dinámica de cobertura del mercado. En ese contexto, la presión cambiaria proviene de la búsqueda de cobertura, que actualmente se canaliza a través de la compra de dólar spot, contratos de futuros y bonos dólar linked. Asimismo, señaló que en las últimas ruedas se registraron volúmenes inusualmente elevados en los futuros operados en A3 Mercados y en bonos dólar linked con vencimiento en enero, lo que habría permitido abastecer la demanda de cobertura y descomprimir la presión sobre el tipo de cambio.

Renovación de deuda y convalidación de tasas altas

En el frente financiero, el Tesoro logró en la última licitación renovar el 98% de los compromisos inmediatos, convalidando rendimientos cercanos al 50% anual para refinanciar un tercio de la deuda con vencimientos a poco más de un mes y tasas superiores al 40% para otro tramo a menos de cinco meses. La operación permitió despejar tensiones de corto plazo, aunque a costa de tasas elevadas. En paralelo, el Banco Central adquirió US$47 millones con lo cual lleva comprados US$562 millones en lo que va del año, lo que sitúa a las reservas en US$44.646 millones.

FN