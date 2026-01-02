El dólar oficial se acerca a los $1.500 en el arranque del nuevo esquema cambiario

Las cotizaciones del dólar comenzaron la primera jornada de 2026 con subas, en el debut del nuevo sistema de actualización de bandas de flotación para el tipo de cambio oficial, anunciado por el equipo económico.

El dólar en el Banco Nación se ubica en $1.445 y 1.495 para las puntas compradoras y vendedora, marcando un aumento de $15 con respecto a la jornada anterior.

En cuanto a las opciones financieras, el MEP sube a $1.504,94 y el CCL lo hace a $1.538,52. El dólar blue se mantiene estable con respecto al último cierre, a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta.

Año nuevo, esquema cambiario nuevo con pagos de deuda abultados y recorte de subsidios

Con respecto a la suba de las cotizaciones, Leo Anzalone, director del CEPEC expresó que "estamos viendo una sobrerreacción, un 'overshooting' típico de momentos de cambio de régimen cambiario que no debe preocupar. Es mucho más saludable un tipo de cambio un poco más alto que el que la economía venía arrastrando en ese sentido".

Y añadió que en el corto plazo "es probable que veamos un deslizamiento más natural y cercano hacia el tope de la banda, lo cual le va a hacer muy bien a la economía, pero estos movimientos en particular y de forma aislada no significan ningún peligro para la macroeconomía".

Nueva era para la actualización del dólar

Desde este viernes 2 de enero comenzó el nuevo régimen de actualización de bandas cambiarias por inflación, dejando atrás el esquema de 2% vigente desde marzo pasado.

En esta primera actualización, las bandas se moverán en línea con el último dato de inflación informado por el INDEC, con un rezago de dos meses. Con un IPC de noviembre del 2,5%, tanto el piso como el techo del esquema se ajustarán en esa proporción. El nuevo marco convive, sin embargo, con algunas tensiones.

Según Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, "se trata de una pieza central de la estrategia del equipo económico para facilitar la acumulación de divisas sin empujar al tipo de cambio hacia el techo del esquema. El objetivo es evitar que cada compra de dólares por parte del Banco Central termine forzando una intervención vendedora para respetar los límites establecidos".

"El Presupuesto 2026 proyecta un dólar oficial de $1.423 para diciembre próximo, con una inflación anual estimada en 10,1%. Ese valor ya quedó desactualizado frente a la cotización mayorista, que se ubica por encima de los $1.450, lo que refuerza la idea de que el esquema deberá adaptarse a una dinámica de precios más exigente que la prevista en los papeles", añadió Morales.

LM