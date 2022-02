El ENRE propone que 500 mil usuarios del AMBA dejen de tener subsidios en la factura de la luz

Un proyecto del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) propone una segmentación de tarifas que dejaría sin el actual subsidio que reciben unos 500 mil usuarios del AMBA.

El trabajo elaborado por el ENRE junto a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) a través del Conicet, fue enviado al ministro de Economía, Martín Guzmán, para su consideración.

En su cuenta de Twitter, el secretario de Energía, Darío Martínez, expresó: “ENRE, Conicet y Enargas acercaron propuestas que están siendo trabajadas por la Subsecretaría de Planeamiento que junto al equipo del Ministerio de Economía tiene a su cargo el diseño de la herramienta, la cual se aplicará cuando el Gobierno tome la decisión”.

Tarifas y acuerdo con el Fondo, una dupla en riesgo.

El informe disecciona zonas de la Capital Federal y el Conurbano boanerense a cuyos habitantes infiere con mayor poder adquisitivo a partir del valor de las propiedades en esa área. Los cálculos oficiales estiman que de implementarse este programa alcanzaría a 487.000 mil usuarios.

Barrios porteños y del Gran Buenos Aires

Los barrios porteños que dejarían de recibir subsidios son Puerto Madero, Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Villa Devoto y una zona de elevado valor en Caballito donde estarían radicados unos 372.000 usuarios.

A éstos se sumarían unos 68.000 en la provincia de Buenos Aires, detectados en Vicente López y San Isidro, así como otros 48.000 residentes en 466 countries.

El trabajo propone que paguen la tarifa completa las propiedades con valor de US$ 3.700 el metro cuadrado. También se quedarán sin subsidios usuario del sector en todos sus estratos y los comercios e industrias que consuman menos de 300 Kw y desarrollan actividades que se caracterizan por “tener precios dolarizados o financiamiento externo, que poseen elevada rentabilidad y/o pertenecen a mercados no transables (por lo que no tienen competencia con el exterior)”.

Estas actividades alcanzan al sector financiero; concesionarias de autopistas; transporte ferroviario urbano y suburbano de pasajeros; generación, transporte y distribución de electricidad y transporte y distribución de combustibles gaseosos; servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (embajadas), y juegos de azar y apuestas.

En el documento que se dio a conocer hoy, el ENRE reitera la voluntad de que el aumento de tarifas de energía para 2022 sea del 20% y por única vez.

Segmentación de tarifas

El organismo explicó que en una primera etapa la segmentación se concentra en el AMBA porque es donde se concentra el 40% de los usuarios totales pero adelantó que la idea es que se extienda a todo el país.

Asimismo, aclaró que los beneficiarios de la Tarifa Social no recibirán ninguna clase de aumentos. El ENRE señaló que conformó el listado a partir del cruce de información con ANSES, ARBA y el Sistema de Identificación Tributaria.

El organismo indicó que se llegó a la propuesta a partir de “la aplicación de métodos de estadística espacial” por los cuales se identificaron zonas “homogéneas y compactas del AMBA en las que los inmuebles presentan un mayor valor relativo”.

No obstante aclaró que así “se permite inferir, con un reducido margen de error, que quienes residen en éstas áreas cuentan con ingresos y patrimonios relativamente elevados con relación al conjunto del AMBA”.

LM