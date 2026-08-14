El financiamiento para comprar autos 0Km cayó 28% en julio y creció en usados

El mercado de financiación para la compra de autos 0km y usados mostró un comportamiento dual durante el mes de julio. Tras un mes de junio marcadamente expansivo, las operaciones de crédito prendario cerraron el séptimo mes del año con 33.169 operaciones inscriptas, lo que representa una penetración del 16,4% sobre el total de transacciones del sector automotor.

De acuerdo con el relevamiento divulgado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el mercado registró una dinámica mixta impulsada por la divergencia entre el desempeño de los vehículos 0km y el de los usados.

Mientras las inscripciones prendarias de unidades nuevas cayeron un 4,0% intermensual (frente al fuerte repunte del +23,5% registrado en junio), la venta financiada de autos usados mantuvo su tendencia positiva con una suba del 8,8% mensual (luego de haber avanzado un +21,4% el mes previo).

Los autos importados ganan terreno: ya explican casi 7 de cada 10 patentamientos

Pese a este ajuste de mitad de año, el acumulado de 2026 refleja una estructura de mercado consolidada: el 71% de los créditos prendarios otorgados correspondieron a vehículos 0km, mientras que el 29% restante se destinó a unidades usadas.

El crédito prendario enfocado en autos nuevos sumó 22.350 operaciones en julio. Esta cifra representa una contracción del 4,0% en comparación con junio y una caída del 28,0% interanual, revirtiendo la racha alcista que se había observado el mes anterior.

Sin embargo, desde la entidad representativa de los concesionarios destacaron que la incidencia del financiamiento en el volumen total de ventas de unidades nuevas se mantiene en niveles elevados. "La penetración se mantuvo en niveles similares a junio, alcanzando el 49,6% del total de patentamientos 0km", indicaron desde ACARA a través de su informe técnico. Esto implica que prácticamente la mitad de los vehículos cero kilómetro comercializados en el país se compran mediante alguna vía de financiamiento prendario.

En cuanto al canal por el cual los compradores acceden al crédito para 0km, el informe del acumulado anual revela una clara supremacía de las compañías financieras vinculadas a las propias terminales automotrices.

Las Financieras de Marca se consolidan como el principal acreedor con el 44% del mercado prendario, superando a la tradicional modalidad de Planes de Ahorro (41%) y relegando a los Bancos al 13%.

En cuanto a las marcas, Peugeot lideró el nivel de financiación con el 73% de sus patentamientos prendados, seguida por Citroën (71%) y Fiat (69%).

Asimismo, la mayoría de las terminales incrementó su penetración crediticia respecto a 2025. Los avances más pronunciados se registraron en Nissan (+14 puntos porcentuales) y Peugeot (+9 p.p.). Por el contrario, la excepción más relevante dentro del mercado fue Chery, que sufrió una contracción del 38% al 21%.

Mercado de usados: alza mensual y reconfiguración de acreedores

El segmento de autos usados acumuló 10.819 operaciones prendarias en julio. Si bien el dato marcó una suba del 8,8% intermensual, aún registra una merma del 22,9% frente a julio de 2025, dando cuenta de una desaceleración en el ritmo de recuperación que se había iniciado en el mes de junio.

No obstante, la penetración de los créditos sobre el total de transferencias de vehículos usados volvió a ganar terreno, pasando del 6,4% en junio al 6,9% en julio.

Retroceso de la banca tradicional

Uno de los datos más llamativos del informe de ACARA radica en la transformación estructural del mapa de financistas dentro del mercado de autos usados en lo que va de 2026: "En el acumulado del año, la estructura de acreedores muestra un cambio: los bancos perdieron un rol preponderante, cayendo del 63% en 2025 al 35% en 2026", detalla el documento oficial.

Este terreno cedido por las entidades bancarias tradicionales fue absorbido en su totalidad por canales no bancarios que ganaron competitividad y presencia territorial:

Las Compañías Financieras generales pasaron de representar el 13% en 2025 al 23% en 2026, mientras que las financieras de marca lo hicieron del 10% al 14% y las mutuales y Cooperativas: Ampliaron su cuota de mercado del 7% al 10%.