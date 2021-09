El gobierno busca anclar al dólar oficial mientras el blue sigue inquieto

Las medidas adoptadas en base al ingreso del dinero del Fondo Monetario Internacional buscan anclar al dólar por un mayor período de tiempo. Esto genera un efecto negativo sobre las exportaciones, y alienta importaciones. Cuidado con la evolución de los depósitos.



¿Qué pasa con los DEG, la letra y la emisión?

La tesorería contabilizaría los DEG como un ingreso presupuestario. Esto generaría un ficticio menor déficit fiscal.



La tesorería le colocaría una letra al Banco Central por un total de $ 422.174 millones, una suma similar a los DEG que recibió Tesorería. Esta suma de dinero se utilizaría para cancelar adelantos transitorios, y tener más margen de maniobra para financiar con emisión al tesoro en el año 2022.

Los DEG que están en el Banco Central se utilizarían para afrontar los pagos de deuda que tenemos con el FMI en septiembre, noviembre y diciembre que sumarían un total de U$S 4.160 millones aproximadamente.

Vamos para adelante

El Banco Central tiene facultad para realizar adelantos transitorios y transferencias de utilidades por un total de $ 1.630.000 millones.



De ese total lleva transferidos $ 850.000 millones.

Si pasa a cancelar $ 422.174 millones de esos adelantos, quedaría con un saldo de $ 432.826 millones, esto implica una reducción de los pasivos monetarios.



Le queda margen para emitir $ 1.197.174 millones, que no significa que los emitirá de aquí a fin de año.



Lo que está haciendo es reservándose la potestad de emitir más dinero durante el año 2022. Esto implica que no hay en la mira una devaluación del dólar oficial.

¿Entonces?

El gobierno está fijando una continuidad de la política monetaria de tipo de cambio bajo, hay que recalcular los pasivos monetarios hacia fin de año. Para nosotros esto es muy malo ya que les generaría menos rentabilidad a los sectores exportadores. El campo es el principal perjudicado.

¿Cómo quedarían los pasivos monetarios versus las reservas?

Los pasivos monetarios al 15 de septiembre suman $ 7.062.922 millones. Con esta cancelación de $ 422.174 millones quedarían en $ 6.640.748 millones. Suponiendo que de aquí a fin de año se le pediría al Banco Central Anticipos transitorios y transferencias de utilidades por un total de $ 800.000 millones y pagarían intereses del stock de leliq y pases por $ 400.000 millones aproximadamente, llegaríamos a fin de año con pasivos monetarios en torno de los $ 7.840.748 millones.

Las reservas hoy se ubican en U$S 45.334 millones, hay que pagarle al FMI U$S 4.160 millones, y tenemos adelantos de exportación por U$S 2.800 millones, esto más algunos pagos adicionales a organismos internacionales nos dejarían las reservas a fin de año en torno de U$S 38.000 millones.



El tipo de cambio de equilibrio para fin de año se ubicarían en torno de $ 206,0.

Esto es inamovible

De ninguna manera, es una proyección, el gobierno podría imprimir más dinero del que suponemos en el análisis, o bien el Banco central podría perder más reservas que las proyectadas. Por ende, el precio del dólar blue podría estar más arriba de lo que suponemos.

¿Por qué podría perder reservas el Banco Central?

Una corrida bancaría podría hacer que el Banco Central pierda reservas. Dentro de las reservas hay encajes en dólares por un total de U$S 11.644 millones. Ese es dinero de los ahorristas del sistema que los bancos depositan en el Banco Central como encajes.

¿Están saliendo depósitos del sistema?

Al día 15 de septiembre nosotros registramos una pérdida de depósitos de U$S 120 millones, no es una suma significativa ya que los depósitos en dólares alcanzan los U$S 18.906 millones. Sin embargo, hay que seguir de cerca si esto es una situación puntual o se convierte en tendencia.

¿Qué tengo que seguir?

La evolución de las reservas y los depósitos en dólares del sistema financiero.

¿Cómo lo ves?

Creo que vamos a un escenario de mayores restricciones en la compra de dólares. La crisis política hará que muchos ahorristas retiren sus depósitos en dólares y lo lleven a la caja de seguridad. Por otro lado, si hay una mejora en la actividad se necesitaran más dólares para importaciones. Las exportaciones comenzarían a declinar en el último trimestre del año, con lo cual no sería extraño ver a las reservas por debajo de los U$S 38.000 millones, pero por ahora trataremos de ser cautos.

¿Cómo ves la evolución de los dólares alternativos?

La crisis política no culminó, solo se tomó un respiro. El actual gabinete es solo de transición, la coalición política que gobierna el país no es homogénea. Más allá de lo que se quiera comentar, aquí perdieron todos los miembros de la coalición. El presidente, los gobernadores, la accionista mayoritaria, la cámpora, el frente renovador y muchos sellos de goma más. Por ende, los dólares alternativos serán un refugio ante la alta volatilidad política que tendremos por delante.

¿Qué sucede en el mundo?

Estados Unidos con grandes problemas, el primero una subida de impuestos muy importante, los demócratas quieren que el impuesto a las sociedades se ubique en el 26,5% y recargo de 3% en los tributos sobre ingresos individuales que sean superiores a los U$S 5 millones. También pretenden incrementar el impuesto mínimo sobre los ingresos de las empresas de Estados Unidos en el extranjero en 6%, además de los tributos máximos sobre las ganancias de capital hasta el 28,8%. Está claro que estos mayores tributos pueden afectar las ganancias empresariales y la evolución de los índices bursátiles.

¿Algo más?

En Estados Unidos se está discutiendo en el congreso el techo de la deuda, el congreso debe transferirle la potestad al Poder Ejecutivo para seguir endeudándose. Por otro lado, hay un culebrón mayúsculo en la Reserva Federal, ya que algunos directores de la Reserva Federal de Boston y Dallas habrían ganado mucho dinero en el mercado de capitales, y algunos analistas presumen que no es ético. Esta semana hay reunión de la Reserva Federal y este tema estará en el candelero, habría que sumarle que harán con la compra de bonos en el mercado.

¿Por qué bajan todos los mercados?

El índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong se está desplomando, le faltan 2000 puntos para llegar al mínimo de marzo de 2020 cuando se desató la pandemia, a esta hora cotiza en 24.100 puntos. Esto se debe a una fuerte baja en las empresas tecnológicas chinas, y además la crisis de la empresa inmobiliaria Evergande que tiene un pasivo de U$S 305.000 millones, y sería difícil de levantar.

¿Qué estás viendo?

Una reacción típica del pánico. Bajan todos los activos, sube el dólar, el oro, la plata y los bonos de tesorería americanos. En esta oportunidad el Bitcoin no se constituyó en reserva de valor y también está con una moderada baja, hay que seguirlo atentamente, porque si los inversores deciden tomar posición la suba puede ser explosiva.

Conclusión

La crisis política no culminó. Estamos con gabinete de transición, acá nadie se va del cargo, están todos agarrados con tornillos. No hay ministro que se ofenda y renuncie, se bancan lo que sea con tal de seguir en el poder. El presidente y vicepresidente se quedarán en sus cargos hasta que termine el mandato. Hay que convivir con este escenario de confusión general. Por eso hemos venido insistiendo en que las empresas tienen que incrementar sus pasivos en pesos, aumentar sus activos con mercadería, y si la empresa tiene liquidez, distribuir utilidades y comprar dólares en cabeza de sus accionistas.



La pandemia dejó una crisis financiera mundial, los que creían que con emisión y deuda se resuelven los problemas del mundo, es porque aún siendo mayores creen en los reyes magos. Lamentablemente tenemos que decirle que no existen, por ende, el efecto pobreza impactara en los mercados mundiales. Vamos a un mundo con más inflación y suba de tasas.



Argentina debería tomar nota de la baja en Chicago de la soja, maíz y trigo, esto compromete los ingresos futuros de dólares, y la menor recaudación de derechos de exportación.



El mercado recibirá al nuevo gabinete con una gran baja, que quedará disimulada por la caída de las bolsas del mundo, sin embargo, no vemos confianza en los mercados.

* Analista y consultor económico