El Gobierno nacional anunció la designación de los cinco miembros de la nueva Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), el organismo responsable de garantizar el cumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia en el país. Funcionará de manera descentralizada y autárquica en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

La novedad fue comunicada a través del Decreto 810/2025, publicada en el Boletín Oficial del lunes 17 de noviembre, bajo la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Quiénes son los nuevos integrantes de la ANC

Estas designaciones fueron confirmadas luego de un proceso que incluyó un Concurso Público de Antecedentes y Oposición, y la intervención de la Oficina Anticorrupción para evaluar posibles incompatibilidades. Según se detalla en el Decreto, los nuevos integrantes serán:

- Eduardo Montamat: Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia.

- Lucas Trevisani Vespa: Vocal del Tribunal.

- Marcelo D´Amore: Vocal del Tribunal.

- Germán Zamorano: Secretario de Concentraciones Económicas.

- Ana Parente: Secretaria Instructora de Conductas Anticompetitivas.

Funciones de ANC

Además de ser un organismo descentralizado y autárquico, la Autoridad Nacional de la Competencia funcionará como organismo, con facultades para analizar fusiones y adquisiciones, intervenir ante posibles abusos de posición dominante y promover la competencia en los mercados.

Entre los casos recientes que requirieron la intervención de las autoridades de competencia figura el pedido del Gobierno a la CNDC y al Enacom para analizar la adquisición del Grupo Telefónica por parte de Telecom, anunciada en febrero. En 2024 también se había iniciado una investigación sobre presuntas conductas anticompetitivas en las empresas de medicina prepaga, acusadas de coordinar aumentos en las cuotas

El Gobierno eliminó la alícuota para aceites y lubricantes para motores

En el Decreto 811/2025, publicado este mismo 17 de noviembre, el Gobierno quitó la alícuota del derecho de exportación para aceites lubricantes y líquidos destinados a motores, anteriormente era del 8%.

El beneficio abarca a aceites de petróleo o de mineral bituminoso (que contienen betún), o aquellos derivados tengan un contenido superior o igual al 70% de estos aceites, incluyendo también a las preparaciones que tengan estos aceites como base. Por otro lado, esto no aplica para las preparaciones que contengan biodiesel ni a desechos de aceites.

La eliminación de la alícuota se alinea con la quita de las retenciones para casi el 90% de los productos industriales con valor agregado, expresado en el Decreto 305/2025.

En este último, los productos que se incluyen son agropartes, maquinaría agrícola, óptica, autopartes y cosméticos. Este beneficio favoreció a más de 3.500 empresas, lo que representa casi el 40% de las que exportan en Argentina.

