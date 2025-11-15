Milei: “La eliminación del monotributo es una mentira de los medios”

El presidente, Javier Milei, rechazó que el gobierno fuera a eliminar el monotributo, como se había filtrado. Además, opinó que el “riesgo kuka’ era la intención del kirchnerismo de romper todo, eso derivaba una visión del futuro e implicaba un salto enorme en la tasa de interés y, comparada con la tasa de interés norteamericana, generaba el riesgo país”.

Sobre cambios impositivos, el jefe de Estado explicó que “están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y la relación de las reformas que se hagan en la parte de la modernización laboral. Bajen la ansiedad, los proyectos estarán cuando tengan que estar. La eliminación del monotributo es una mentira inventada por los medios para generar ruido”.

Por los vencimientos de deuda, Milei dijo que “lo importante es que vamos a cumplir con nuestras obligaciones a rajatabla, como hemos hecho antes. Nosotros compramos US$ 30.000 millones de dólares pero también pagamos cash la deuda. Desde que nosotros asumimos, la deuda bajó US$ 50.000 millones. Hay un montón de colocaciones privadas que se están haciendo. Argentina ya está en condiciones de tener acceso al mercado de capitales”.

En la medida de que en el Congreso se apruebe el presupuesto donde se instala el déficit cero, “tarde o temprano la tasa de interés va a colapsar por la caída del riesgo país”, sostuvo el mandatario en el streaming Neura.

“Estamos tranquilos, creemos que en este momento puede haber un compás de espera a la luz de lo que se está gestando en las sesiones extraordinarias, donde se van a estar tratando leyes muy importantes, como el presupuesto donde se incluye el déficit cero como política de Estado”, dijo.

Con respecto al proyecto de reforma laboral, Milei sostuvo que “en las últimas semanas estuve escuchando cosas sobre la modernización laboral, de cosas que se hacían o no y la verdad es que el proyecto está generado desde los miniserios de Economía y Desregulación y la Secretaría de Trabajo. Recién en la reunión de gabinete del miércoles se aunaron los proyectos y hoy está en la Secretaría Legal y Técnica para su confección final. Eso quiere decir que en estos días los medios estuvieron mintiendo abiertamente”.

“Al cerrarse este paquete de leyes, que incluye el déficit cero, la presunción de inocencia fiscal, que estamos enviando la modernización laboral, la reforma tributaria y las reformas del Código Penal”, aseguró.

Sobre las posibilidades de aprobar todos los proyectos en el Congreso, el mandatario aseveró: “No voy a levantar el pie del acelerador. Ahora es el momento para acelerar más fuerte”.