El Gobierno dolariza la tasa aeroportuaria de los vuelos nacionales y la fija en US$ 9 por pasajero

El Gobierno aprobó un nuevo cuadro tarifario para los aeropuertos concesionados a Aeropuertos Argentina, con un cambio que impactará en quienes viajan dentro del país cuando la Tasa de Uso de Aeroestación (TUA) para los vuelos de cabotaje deje de estar fijada en pesos y pasará a expresarse en dólares.

Su valor de referencia subirá de los actuales $5.685 a US$ 9 por pasajero, aunque el monto final en pesos dependerá del tipo de cambio que se aplique al momento del cobro. Los nuevos montos comenzarán a aplicarse a los 60 días corridos de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial, es decir, en diciembre.

A través de la Resolución 69/2026 del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), la decisión alcanza a las terminales del Grupo A, entre ellas Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Bariloche, Mendoza, Iguazú y Salta.

En los fundamentos de la resolución, el organismo sostuvo que la modificación busca “mantener estable el valor de la contraprestación por el uso de las instalaciones aeroportuarias” y “reducir la necesidad de actualizaciones nominales recurrentes”. Además, aclaró que la tasa de uso de aeroestación (TUA) no constituye un impuesto: “La TUA reviste el carácter de tarifa dado su función retributiva del uso de las instalaciones aeroportuarias por parte de los usuarios”.

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El nuevo esquema también incluye una modificación para los vuelos internacionales de corta distancia. Mientras que la tasa internacional general se mantendrá en US$ 57, la tarifa para los vuelos regionales de hasta 1.000 kilómetros bajará a US$ 25,16, frente a los US$ 57 anteriores. La reducción es del 56% y apunta a abaratar los costos de las conexiones.

Su medida responde a un reclamo de las aerolíneas y de distintos actores del sector turístico. Tal como lo explicó el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, la reducción de la tasa regional podría facilitar la incorporación de nuevas conexiones. “Esto permitirá impulsar más de 130 rutas que no existen en la actualidad”, sostuvo.

A su vez, la resolución incorpora directamente al cuadro tarifario una bonificación del 30% en las tasas de aterrizaje y estacionamiento internacional que pagan las aerolíneas.

Hasta ahora, ese descuento dependía de un acuerdo entre el ORSNA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la concesionaria, y estaba condicionado a que las compañías mantuvieran sus pagos al día.

El trasfondo de la renegociación y las obras por US$ 1.500 millones

La actualización de las tarifas se conoce el mismo día en que Aeropuertos Argentina anunció un plan de inversiones por más de US$ 1.500 millones para el período 2027-2031, definido como "el más importante de su historia”. Contempla la construcción de nuevas terminales en Ezeiza, la ampliación de Aeroparque y obras en los 33 aeropuertos del interior.

A su vez, en total, prevé incorporar más de 60.000 metros cuadrados de infraestructura en los dos principales aeropuertos del país y renovar otros 15.000 metros cuadrados.

De acuerdo con la renegociación del contrato de concesión, que el Gobierno aprobó a fines de septiembre, la explotación de los 35 aeropuertos del Grupo A podrá extenderse hasta febrero de 2056, aunque esa ampliación está sujeta a condiciones de financiamiento y ejecución de las obras.

Si la empresa no cumple con esos requisitos, la concesión finalizará en 2049.

Como parte de la renegociación, Aeropuertos Argentina asumió el compromiso de aportar US$ 600 millones de fondos propios para obras en Ezeiza durante los próximos cuatro años.

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El plan general, por su parte, se financiará con aportes de la compañía y recursos del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA), que se nutre de ingresos vinculados al uso de las terminales. La empresa también prevé recurrir al mercado de capitales para acelerar los proyectos.

MV/MSS