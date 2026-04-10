Con la aprobación en el Congreso de la nueva Ley de Modernización Laboral, aparecieron cambios en materia tributaria. Con esta nueva legislación se eliminaron o modificaron varios gravámenes para motorizar la economía y generar un alivio fiscal al conjunto de la ciudadanía.

En este caso, una de las modificaciones fiscales más relevantes tiene que ver con el mercado inmobiliario, más específicamente con el tratamiento impositivo de la venta de inmuebles.

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La nueva reforma laboral elimina el impuesto cedular del 15% que gravaba la venta de propiedades adquiridas desde 2018 por parte de personas humanas. Este gravamen había sido incorporado por la reforma tributaria de 2017 y aplicaba sobre la ganancia obtenida en la operación. En algunos casos el monto a abonar por el propietario podía llegar a ser muy relevante, más teniéndose en cuenta que los valores de las propiedades suben en general de forma natural. Para poner un ejemplo simple, si una persona compró un inmueble en 2019 por US$ 200.000 y lo vendió en 2022 por US$ 300.000, en ese caso el vendedor debía abonar el 15% de la diferencia entre compra y venta, es decir aproximadamente el 15% de US$ 100.000 (US$ 15.000).

Daniel Ricardo García, Abogado y Magister en Derecho Tributario comentó para PERFIL que "está eliminación viene a completar la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) en la ley 27.743 del 2024, que gravaba con una alícuota del 1,5% la venta de propiedades adquiridas antes de 2018. De este modo, ninguna venta de inmuebles en cabeza de personas humanas está grabada ni por ITI ni por ganancias cedular del 15%. Esto produce una mejora en la rentabilidad de las operaciones y menor carga impositiva".

Sebastián Suárez, presidente y Fundador de Filabe desarrollos comenta para este medio que "la reciente eliminación del impuesto cedular del 15% para la venta de inmuebles no es solo una simplificación tributaria; es la remoción de un ancla que pesaba sobre el mercado inmobiliario desde 2018. Durante años, quienes apostaron por el ladrillo se encontraron con un esquema dual injusto: si habías comprado antes de 2018, pagabas el 1,5% (ITI); si habías comprado después, debías ceder el 15% de tu ganancia al Estado. Esta "doble vía" generaba una parálisis silenciosa. Muchos propietarios preferían no vender para no enfrentar una carga fiscal que, en contextos de alta volatilidad, terminaba mordiendo el capital real más que la ganancia genuina".

Respecto a los cambios que supone para el sector inmobiliario, Suárez advierte que "al eliminar esta distinción, se devuelve previsibilidad al inversor. Ya no importa "cuándo" compraste, sino la seguridad de que el costo de salida no será confiscatorio. Un desarrollador o un inversor que sale de un proyecto para entrar en uno nuevo ahora cuenta con un 13,5% extra de oxígeno financiero que antes quedaba en arcas fiscales".

Para finalizar destaca que "eliminar trabas burocráticas y gravámenes ineficientes es el camino correcto. El mercado no necesita privilegios, necesita que le quiten los obstáculos. La eliminación del impuesto cedular es, sin duda, un ladrillo fundamental en la reconstrucción de la confianza del sector"

Quiénes sí pagan impuesto y quiénes no

Con la nueva normativa, la venta de inmuebles que formen parte del patrimonio personal dejaría de estar alcanzada por este impuesto, siempre que la operación no constituya una actividad habitual. En los casos en los que se desarrolle una actividad inmobiliaria de forma habitual, o sea si se compra y se vende propiedades como negocio, se sigue alcanzado por Ganancias. Las alícuotas para estos casos van del 5% al 35%, según la escala del impuesto. No hay exención.

Además, la reforma también eliminó el impuesto a las Ganancias para personas físicas que obtienen ingresos por alquileres destinados a vivienda, generando otro alivio fiscal para el sector. De esta manera, el esquema impositivo que durante los últimos años afectó al mercado inmobiliario queda significativamente simplificado.

Gran repunte del mercado inmobiliario en 2025

El mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires cerró 2025 con 69.461 operaciones de compraventa, según informó el Colegio de Escribanos porteño. La cifra representó un avance de 26,8% frente a las 54.770 operaciones de 2024.

El último mes del año mostró que el número de escrituras de compraventa de inmuebles registradas alcanzó las 7.646, lo que implica una leve baja de 0,3% respecto al mismo mes del año anterior. No obstante, el monto total de las transacciones escaló 45,6% en términos interanuales y se ubicó en $1.175.604 millones, reportó el Colegio de Escribanos porteño.

En tanto, los datos de 2026 muestran un pequeño enfriamiento. En febrero, la compraventa de inmuebles en CABA cayó casi 17% respecto de enero aunque en la comparación interanual febrero mostró un avance del 14,2% frente al mismo mes del 2025.

FN