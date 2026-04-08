Guillermo Poch: “El 77% de la tasa de interés está compuesta por impuestos”

La estructura impositiva en Argentina vuelve a estar en el centro del debate económico. Según explicó el tributarista Guillermo Poch, el peso de los tributos sobre las tasas de interés de los créditos es determinante y afecta tanto al consumo como a la inversión. “El 77% de la tasa de interés que se está pagando está compuesta por impuestos”, afirmó, al detallar que el costo tributario se distribuye entre Nación, provincias y municipios.

En ese sentido, precisó que “la incidencia impositiva ronda en un 48%, con participación de la Nación en un 13%, las provincias en un 18% y los municipios en un 6%”, lo que deja apenas un 40% correspondiente a la tasa neta. Este escenario, según el especialista, explica en gran parte por qué el crédito resulta inaccesible para amplios sectores.

Impacto en consumo e inversión

El elevado costo financiero tiene consecuencias directas sobre la economía cotidiana. Poch fue contundente: “Siempre lo que es caro te desalienta el consumo”, y advirtió que esto limita tanto a familias como a empresas. En esa línea, agregó: “Vas a tener menos gente dispuesta, hay gente que no va a poder acceder porque el negocio no se los permite”.

Para el tributarista, el problema no es solo coyuntural sino estructural. La carga fiscal acumulativa, especialmente a través de impuestos como Ingresos Brutos, genera sobrecostos que encarecen el financiamiento y reducen la competitividad. “Lo que es importante es intentar que la tasa de interés baje para que le permita a una mayor cantidad acceder al financiamiento”, subrayó.

Coparticipación y reforma pendiente

Otro eje clave del análisis fue la coparticipación federal, a la que Poch definió como un obstáculo central para cualquier reforma tributaria. “No creo que sea una materia fácil”, sostuvo, recordando que la ley nunca se implementó desde la reforma constitucional de 1994.

Además, consideró necesario el adelanto de fondos a las provincias en un contexto de caída de la recaudación: “Lo veo necesario, porque la recaudación nacional viene cayendo y eso impacta en las provincias”. Sin embargo, advirtió que el problema de fondo radica en un sistema que alterna entre modelos de Estado sin lograr equilibrio.

En cuanto a la posibilidad de una reforma tributaria, fue cauto pero optimista: “Ojalá que suceda”, aunque insistió en que la coparticipación es “una piedra en el zapato importante”.

Finalmente, Poch remarcó que, si bien los bancos continúan ofreciendo créditos, las condiciones actuales no acompañan la demanda: “Las tasas son elevadas y el empresario requeriría un financiamiento mucho más económico”, concluyó.

