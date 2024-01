Autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Secretaría de Comercio se reunieron con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) para analizar alternativas que mejoren el atractivo de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) para importadores.

Por parte del Banco Central participaron Alejandro Lew y el gerente general Agustín Torcassi, acompañados por el secretario de Comercio, Pablo Lavigne.

En representación de la UIA, de manera virtual, estuvieron el vicepresidente Miguel Ángel Rodríguez; el director ejecutivo Diego Coatz; el vicepresidente Pyme, Javier Viqueira; y el miembro de la Junta Directiva, Alejandro Gentile. El presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, se sumó a la reunión por videollamada, de la misma forma que lo hicieron más de 100 empresarios.

El Bopreal sigue sin convencer a los exportadores

El encuentro, que duró casi dos horas, fue organizado por el Gobierno para seducir a los empresarios a suscribirse a los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), diseñados por el BCRA para despejar el stock de deuda comercial que tienen las empresas, estimado en más de US$ 60.000 millones.

Fuentes empresarias señalaron a Télam que "fue una reunión institucional en la que nos explicaron las ventajas que, a su entender, tienen los Bopreal; ellos confían en que el bono va a caminar pero nosotros tenemos dudas; creemos que al instrumento aún le faltan algunas zanahorias para que sea más atractivo".

Es que los empresarios evalúan que, al no saber aún a cuánto van a cotizar los instrumentos en el mercado secundario, todavía no pueden saber a ciencia cierta si conviene suscribir al bono o no.

Qué pidieron los empresarios

Los hombres de negocios propusieron alternativas como un mayor acceso al mercado único y libre de cambios (MULC) para quienes entren al Bopreal o la posibilidad de anticipar una parte en el mercado del dólar contado con liquidación (CCL), entre otras opciones, según Télam.

Un capítulo aparte mereció el tema de las pymes: "Para ese segmento es aún más complicado, porque tienen menos capacidad de entender el funcionamiento de la herramienta y otras urgencias; en ese marco pedimos alguna solución alternativa, y nos dijeron que cuando tengan el padrón definitivo de deudores van a ofrecer algo más para las pymes", contó un empresario que participó del encuentro.

En la reunión también se repasaron las dificultades para registrar deudas en el padrón de deuda; y se confirmó que el plazo de 25% a 30, 60, 90 y 120 días es lo que se puede garantizar ahora desde el MULC para poder cubrir el flujo actual de importaciones, informaron desde la UIA.

Qué son los Bopreal

Los Bopreal son títulos para importadores de bienes y servicios con deuda comercial pendientes de pago, que se suscriben en pesos al tipo de cambio oficial mayorista y se pagan en dólares en plazos que llegan hasta 2027.

Con los bonos, la autoridad monetaria aspira a estirar los plazos de pago en un contexto de alicaídas reservas internacionales.

Dos licitaciones

Las dos licitaciones realizadas hasta el momento encontraron una muy baja demanda por parte de los importadores.

Este jueves, tras la culminación de la segunda licitación, la autoridad monetaria informó que se adjudicaron ofertas por un valor nominal de US$ 57 millones, significativamente por debajo del máximo previsto de US$ 750 millones.

El BCRA comenzó la semana pasada con el ofrecimiento de estos títulos; oportunidad en la que captó 34 ofertas por un valor nominal de US$ 68 millones, equivalente a 9% del total ofrecido.

